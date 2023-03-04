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蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

世界新聞網╱即時報導
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳(Abby Choi)上月24日被發現遭謀殺分屍，震驚全城。她是家人眼中好女兒、好媽媽、好太太以及好媳婦，一家人去年12月還到日本旅遊享受天倫之樂，豈料成為了他們永遠的追憶。

蔡天鳳的婆婆日前接受無綫《東張西望》電話訪問時仍然對她的枉死感到心痛，並表示蔡天鳳最小的孩子只有三歲就失去媽媽，好可憐，「希望abby早日沉冤得雪，把壞人都抓起來，讓她一路好走，早日安息」。

蔡天鳳生前好友，英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）日前接受傳媒訪問時，就透露蔡天鳳的與前夫鄺港智所生的兩名子女，十歲的大兒子和八歲二女兒已經知道媽媽遇害離世。周英杰表示兩個孩子有看到新聞，上學時又有同學議論，當然是非常傷心，兩人經過媽媽的屋子就會哭。而蔡天鳳兩名六歲和三歲的兒子女兒還不知道，家人暫時只是跟他們說媽媽外出工作。周英杰又表示並不知道四名子女之後會否一起生活，目前未知將來的安排。

網友紛紛留言表示：「小朋友好慘，無法想像小朋友的心理影響有多大」、「真是最慘，無論他們的父母怎樣，他們真是最受影響…」、「好難想像他們聽到同學議論自己媽媽遇害時的心情」、「難以想像小朋友怎麼面對」。

蔡天鳳 香港 日本

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