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警訊？中國多個省市掛牌成立「國防動員辦公室」

記者廖士鋒／即時報導
上海市國防動員辦公室2月20日揭牌，上海市常務副市長吳清（左）強調，上海是全國最大經濟中心城市，也是戰略要地和國防重鎮，加強國防動員建設責任重大。圖／取自「上海國防動員」微信
上海市國防動員辦公室2月20日揭牌，上海市常務副市長吳清（左）強調，上海是全國最大經濟中心城市，也是戰略要地和國防重鎮，加強國防動員建設責任重大。圖／取自「上海國防動員」微信

中共軍事動向日益受到外界關注。中國多省市近期陸續掛牌「國防動員辦公室」，加強平戰轉換。有美國專家認為，這些辦公室將招募並管理民兵和預備役部隊，可以有力加強共產黨對地方政府徵兵和動員的控制。

據美國之音報導，去年12月迄今，北京、上海、山東、福建、武漢、湖南、四川、湖北、內蒙古、西藏等重要省市紛紛高調舉行「國防動員辦公室」揭牌儀式。部分地方的國防動員辦公室係以人民防空（人防）辦公室為基礎組建，歸發改委管理，主要功能包括經濟動員、人民防空、交通戰備、裝備動員、科技動員等。

曾任美國駐北京使館武官的武爾澤分析，這可有力加強共產黨對地方政府徵兵和動員的控制，作為在政治上動員人民的一種手段，增強民眾的民族主義情緒。但也可能會給地方政府增加財政負擔，在軍地之間造成緊張衝突。

蘭德公司國際安全高級研究員何天睦則表示，由於軍改後軍區司令部的重要性下降，中共政府決定將責任轉移給其他政府實體不足為奇。這一變化也可能給文職辦公室帶來負擔，因為他們無法獲得戰時軍隊所需的資源。他還指出，民事部門、商業界和軍事指揮官之間的資訊系統缺乏整合性也一直沒有解決。

此外，海峽導報旗下「白鷺洲知政」也指出，福建省將以廈門、福州為試點，在全省推廣於城市政務APP中開設避難場所導航功能。而「廈門人防導航平台」近日已經上線，搭載多種「護民功能」，可以為群眾配對並導航最近的防空掩蔽場所、應急避難場所及便民服務場所。

另據中國經營報消息，中國社會科學院學部委員、第14屆全國人大代表陳眾議指出，本次兩會他將就確保糧食安全問題遞交建議，呼籲盡快責成軍隊和地方有關部門研製保存期限長、營養齊全的「戰略壓縮餅乾」，以備不時之需。

北京 中共 共產黨

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