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雷軍牽頭設立14億產業基金 重點投資半導體上下游

記者葉文義／即時報導
小米集團近期成立了一檔積體電路相關領域的股權投資基金，該基金還引進一些有政府背景的投資機構的資金。(新華網)
小米集團近期成立了一檔積體電路相關領域的股權投資基金，該基金還引進一些有政府背景的投資機構的資金。(新華網)

據華爾街日報報導，小米集團董事長雷軍近期成立了一檔積體電路相關領域的股權投資基金，該基金還引進一些有政府背景的投資機構的資金，這也是中國支持被美國限制的科技行業的最新舉措。

在香港上市的金山軟體本月2日在港交所公告，該公司附屬公司武漢金山、小米北京、小米武漢等，與其他投資者訂立合夥協定，內容有關成立積體電路相關領域股權投資基金，預期總規模人民幣100億元（約14.48億美元）。

除了小米和金山外，該基金有限合夥人（Limited Partner，LP）還包括北京市引導基金、亦莊國際投資等國資平台，以及北京兆易、帝奧微等產業方。該基金執事合夥人為小米北京。

據金山軟件的公告，該檔基金將主要著重於積體電路，以及相關上游及下游領域，涵蓋新一代資訊科技、 智慧製造、新材料、人工智慧、顯示器及顯示裝置、汽車電子，以及有關移動終端消費品、智慧裝置的上游及下游應用及供應鏈。

據科創板日報，小米集團董事長兼CEO、金山軟件董事長雷軍，其2013年3月在廣東省選舉區被選為大陸全國第十二屆人大代表，隨後在2018年3月轉而在北京市選舉區當選連任至今。資料顯示，雷軍去年曾向大會提案「組建國家級創新合作平台，加強核心技術聯合攻關」。

雷軍今年則準備了三份建議，其中包括：推動仿生人形機器人快速發展；構建完善汽車數據安全管理體系；大力發展汽車文化，助力從汽車大國走向汽車強國。

小米 北京 投資

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