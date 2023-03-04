雷軍牽頭設立14億產業基金 重點投資半導體上下游

小米集團近期成立了一檔積體電路相關領域的股權投資基金，該基金還引進一些有政府背景的投資機構的資金。(新華網)

據華爾街日報報導，小米 集團董事長雷軍近期成立了一檔積體電路相關領域的股權投資 基金，該基金還引進一些有政府背景的投資機構的資金，這也是中國支持被美國限制的科技行業的最新舉措。

在香港上市的金山軟體本月2日在港交所公告，該公司附屬公司武漢金山、小米北京 、小米武漢等，與其他投資者訂立合夥協定，內容有關成立積體電路相關領域股權投資基金，預期總規模人民幣100億元（約14.48億美元）。

除了小米和金山外，該基金有限合夥人（Limited Partner，LP）還包括北京市引導基金、亦莊國際投資等國資平台，以及北京兆易、帝奧微等產業方。該基金執事合夥人為小米北京。

據金山軟件的公告，該檔基金將主要著重於積體電路，以及相關上游及下游領域，涵蓋新一代資訊科技、 智慧製造、新材料、人工智慧、顯示器及顯示裝置、汽車電子，以及有關移動終端消費品、智慧裝置的上游及下游應用及供應鏈。

據科創板日報，小米集團董事長兼CEO、金山軟件董事長雷軍，其2013年3月在廣東省選舉區被選為大陸全國第十二屆人大代表，隨後在2018年3月轉而在北京市選舉區當選連任至今。資料顯示，雷軍去年曾向大會提案「組建國家級創新合作平台，加強核心技術聯合攻關」。

雷軍今年則準備了三份建議，其中包括：推動仿生人形機器人快速發展；構建完善汽車數據安全管理體系；大力發展汽車文化，助力從汽車大國走向汽車強國。