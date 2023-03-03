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雲南再度大規模限電 有企業產能壓縮四成

記者葉文義／即時報導
中國水電大省雲南再度傳出限電消息，這也是繼2022年9月的兩輪限電之後，雲南地區第三輪大規模限電。（取材自新華網）
中國水電大省雲南再度傳出限電消息，這也是繼2022年9月的兩輪限電之後，雲南地區第三輪大規模限電。（取材自新華網）

在經歷過2021年的「能耗雙控」、2022年的限電停產，中國水電大省雲南再度傳出限電消息。這也是繼2022年9月的兩輪限電之後，雲南地區第三輪大規模限電。

據證券時報，雲南一大型鋁企人士指出，2022年9月以來限電不斷持續，第一輪限電壓減產能規模10％，第二輪達到20％，而這一次進一步壓縮運行產能達到40％。

上述鋁企人士表示，該公司在雲南的部分生產已依照當地要求關停，目前運行產能僅為總量的60％。

多位行業分析人士表示，此次雲南限電仍受當地來水較少影響，也不排除其他地區跟隨限電的可能。目前限電持續時長尚未有時間表，涉及行業產能已有所下調。

豐富的水電資源，使得雲南憑藉低廉的用電成本，吸引一眾高耗電行業來此投產。然而，近年來，受來水量減少影響，雲南地區限電消息不斷，顯著影響了以電解鋁為代表的行業產能釋放。

今年2月下旬，雲南再度傳出當地部分行業企業壓減用電負荷的消息，為了減少限電影響，已有企業將年度檢修計畫提前。

據光大期貨有色金屬分析師劉軼男指出，近期雲南已有多家精煉鋅冶煉工廠收到限電通知。雖然還是年初，但很多雲南鋅冶煉廠已計畫把年檢提前到3月份進行，以減少限電對全年產量影響。

上海鋼聯鋁事業部分析師姚馨提及，在落實電解鋁限負荷要求後，鋅及工業矽生產企業也陸續接到限負荷通知，說明雲南省電力供應仍維持緊張態勢。

據我的鋼鐵網（Mysteel）預測，今年3、4月份，中國西南地區仍存在一定電力供需缺口。

劉軼男並指，去年由於夏季高溫，全中國用電量較高，多地水庫水位下降較快。此後水庫水位一直沒有得到很好的回補，幾大水庫水位目前都處於近六年最低水準。若枯水季延長，雲南水力發電量或將大幅減少。去年中國西南地區就出現了普遍乾旱的情況，今年降雨量更是明顯低於往年。

分析師 電影 高溫

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