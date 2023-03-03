我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結束清零步伐上 李強與習近平意見不一

炸雞迷注意 肯德基Double Down漢堡6日起回歸

蔚來加碼自製電池 挖角蘋果松下每年投1.4億美元研發

記者林宸誼／即時報導
蔚來加碼自製電池，挖角蘋果松下人才，每年並投45億研發。記者林宸誼／攝影
蔚來加碼自製電池，挖角蘋果松下人才，每年並投45億研發。記者林宸誼／攝影

蔚來在自製電池上表現出足夠決心，正為電池項目四處尋覓人才，包括招募蘋果和松下的高階人才，蔚來董事長李斌透露，目前蔚來的電池研發團隊已經突破800人，每年的研發投入預計超過人民幣10億元（1.4億美元）。

36氪報導，其中，代表性的有電池高級質量經理Shawn Hao和松下電池北美技術總經理井崎徵吾（Zack IZAKI）。目前這兩位高管均已入職蔚來，向蔚來副總裁曾澍湘匯報。

Shawn Hao是電池行業老兵，早期在克萊斯勒集團任職，之後進入萬向集團旗下的電池公司A123，由此涉足電池行業。

2012年，Shawn Hao進入蘋果公司，最早擔任手機等產品的電池技術管理和供應商質量管理，2015年8月開始進入汽車項目，是蘋果汽車製造工程的核心人物，帶領團隊搭建了一整套流程、SOP、質量等生產體系。

但這家科技巨頭的造車項目進展並不順利，2020年10月，Shawn Hao結束了8年7個月的蘋果生涯，次年，從特斯拉回到蘋果的汽車總工程師Doug Field也離開了。

而另一位來自松下的井崎徵吾（Zack IZAKI），更是在電池工程領域有長期實踐。

井崎徵吾領導了松下電池在北美的工程化落地，在松下與特斯拉合建的內華達超級工廠，他最早搭建了一支工程團隊，為之後的爆款車型Model 3生產電池。早期Model 3有很長一段時間陷入「產能地獄」，井崎徵吾是和馬斯克一同將特斯拉從「產能地獄」中拉出的關鍵人物。

自去年宣布自製電池以來，蔚來已經在這塊業務上傾注了相當資源。蔚來自製電池一期工廠於2月24日正式動工，新建的電池工廠規劃產能為40GWh，將投產蔚來自研的大圓柱電池。

當天，蔚來也舉辦了電池技術合作夥伴論壇，公司董事長李斌在發言中披露，目前蔚來的電池研發團隊已經突破800人，每年的研發投入預計超過人民幣10億元。

這不是一筆小數目。要知道連續兩年裝機量排名第三（僅次於寧德時代、比亞迪弗迪）的中創新航，2021年的研發投入才不到人民幣3億元，業內風格相對激進的蜂巢能源，2021年研發投入也才人民幣7.24億元，2022年預計剛剛超過人民幣10億元。

在位於上海安亭的小試制線上，蔚來已經開發出大圓柱電池的樣件。這座涵蓋了電芯、電池包試制線的實驗基地，儘管還未完全竣工，但關鍵設備廠商已經進駐將近半年。

車企自研電池已經不算新鮮事，長城汽車孵化了蜂巢能源，從電池包組裝切入電芯自產，蜂巢能源去年已經啟動科創板上市；廣汽集團成立了因湃電池，去年11月在廣州動工建設生產基地。

蘋果 汽車 特斯拉

上一則

憂中美關係惡化 比爾蓋茲：美無法永遠阻中擁晶片

下一則

路透：結束清零步伐上 李強與習近平意見不一

延伸閱讀

中國鋪紅地毯爭取外企投資 鴻海和蘋果備受重視

中國鋪紅地毯爭取外企投資 鴻海和蘋果備受重視
消費電子市場颳逆風 至今吹不倒蘋果因有這群靠山

消費電子市場颳逆風 至今吹不倒蘋果因有這群靠山
鋰電池頻釀災 紐約市議會通過5法案嚴管

鋰電池頻釀災 紐約市議會通過5法案嚴管
業者：重型電池易起火 忌改裝、圖便宜省事

業者：重型電池易起火 忌改裝、圖便宜省事

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人