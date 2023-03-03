蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳。圖／摘自IG

28歲名媛蔡天鳳 （Abby Choi）疑遭鄺姓前夫一家合謀殺害，且慘遭肢解烹煮，疑因金錢糾紛動了殺機，蔡天鳳的好友英皇前歌手周英杰（現改名：清晞誦）於3日受訪，坦言蔡天鳳去年11月就發現前夫一家對她態度大改，講話還變得尖酸刻薄，不過後來蔡天鳳包場看電影，前夫跟前夫哥哥依舊到場，原本以為一切沒事，沒想到卻爆出凶殘命案。

港媒報導指出，蔡天鳳早在去年底就與前夫一家萌生疏遠念頭，原本想將房子賣掉再為前夫一家於屯門安排住處，但雙方為了所有權引發爭執，蔡女還曾經尋求律師諮詢，加上蔡女雖再婚，不過還未登記，而且她的父母經商成功，傳有上億家產，如果她身故，所有的物業、投資 、金錢都將歸於子女，才會疑似引發這起命案。

另據報導，周英杰表示蔡天鳳的丈夫Chris已經陷入低潮，所以他便跳出成為受害者家屬與媒體之間的橋樑，提到本周二Chris一家已經到警局作筆錄，目前除了希望案情早日水落石出，Chris更明白蔡天鳳的兩個遺願，一是要照顧好小孩，二是要繼續營運愛豹仕愛心慈善機構，繼續傳播慈善事業，以慰蔡天鳳在天之靈。

周英杰回憶，其實蔡天鳳遇害那天晚上兩人本來約好要吃晚飯，他帶了兩瓶酒到雲南米線等蔡天鳳，但一整晚都沒接到電話，他以為臨時改期，沒想到是永別。不過蔡天鳳雖然知道前夫雖然被通緝 ，但因為看到他可以在香港、大陸兩地跑，原本以為已經和解，才會沒想太多，讓周英杰甚至無奈表示：「說真的，你怎麼會猜到一個通緝犯還可以到處跑？」