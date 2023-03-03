我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

美英主導烏克蘭重建案 排除華為、中興等中資企業

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

記者陳建嘉／即時報導
蔡天鳳。圖／摘自IG
蔡天鳳。圖／摘自IG

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭鄺姓前夫一家合謀殺害，且慘遭肢解烹煮，疑因金錢糾紛動了殺機，蔡天鳳的好友英皇前歌手周英杰（現改名：清晞誦）於3日受訪，坦言蔡天鳳去年11月就發現前夫一家對她態度大改，講話還變得尖酸刻薄，不過後來蔡天鳳包場看電影，前夫跟前夫哥哥依舊到場，原本以為一切沒事，沒想到卻爆出凶殘命案。

港媒報導指出，蔡天鳳早在去年底就與前夫一家萌生疏遠念頭，原本想將房子賣掉再為前夫一家於屯門安排住處，但雙方為了所有權引發爭執，蔡女還曾經尋求律師諮詢，加上蔡女雖再婚，不過還未登記，而且她的父母經商成功，傳有上億家產，如果她身故，所有的物業、投資、金錢都將歸於子女，才會疑似引發這起命案。

另據報導，周英杰表示蔡天鳳的丈夫Chris已經陷入低潮，所以他便跳出成為受害者家屬與媒體之間的橋樑，提到本周二Chris一家已經到警局作筆錄，目前除了希望案情早日水落石出，Chris更明白蔡天鳳的兩個遺願，一是要照顧好小孩，二是要繼續營運愛豹仕愛心慈善機構，繼續傳播慈善事業，以慰蔡天鳳在天之靈。

周英杰回憶，其實蔡天鳳遇害那天晚上兩人本來約好要吃晚飯，他帶了兩瓶酒到雲南米線等蔡天鳳，但一整晚都沒接到電話，他以為臨時改期，沒想到是永別。不過蔡天鳳雖然知道前夫雖然被通緝，但因為看到他可以在香港、大陸兩地跑，原本以為已經和解，才會沒想太多，讓周英杰甚至無奈表示：「說真的，你怎麼會猜到一個通緝犯還可以到處跑？」

蔡天鳳 通緝 投資

上一則

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

下一則

蔚來加碼自製電池 挖角蘋果松下每年投1.4億美元研發

延伸閱讀

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
香港名媛碎屍案震驚全球 好萊塢大咖女星喊「太可怕了」

香港名媛碎屍案震驚全球 好萊塢大咖女星喊「太可怕了」
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人