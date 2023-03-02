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中國網路大亨影響力減弱…馬化騰缺席兩會 晶片專家取而代之

編譯季晶晶／綜合外電
騰訊董事會主席兼執行長馬化騰將缺席中國的兩會。(取材自微博)
騰訊董事會主席兼執行長馬化騰將缺席中國的兩會。(取材自微博)

騰訊董事會主席兼執行長馬化騰不在今年中國兩會的代表或委員名單當中。他的缺席凸顯中國網路大亨的北京影響力減弱。取而代之的是晶片專家和工程師。

騰訊是中國市值最大的公司，馬化騰先前擔任了兩屆共10年的人大代表，現在跟著其他網路大亨離開全國政協。

除馬化騰外，百度執行長李彥宏也不再是人大代表，這顯將削弱中國網路行業對未來政策方向的影響。缺席兩會的還有聯想執行長楊元慶、網易執行長丁磊、京東董事會主席劉強東、搜狗執行長王小川，以及風險投資家沈南鵬。

中共政治菁英訓練機構中央黨校一位要求匿名的教授表示，「兩會改選是輿論問題，對馬化騰和其他人來說，很可能是他們的影影力和政治地位下滑，導致沒再被選上」。

取代馬化騰等人的是晶片研究人員和工程師，有可能表明北京對私營企業的不信任揮之不去，並將專注於贏得與美國的科技競賽。

人大代表名單上的知名人士體現中國國家主席習近平在從半導體、電動車到人工智慧等戰略領域的壯志，其中包括最近提出對抗美國制裁方法的學術界晶片專家李樹深， 小米董事會主席兼電動車企業家雷軍，和晶片製造商華虹半導體董事長張素心。AI晶片開發商寒武紀科技董事長陳天石和三六零安全科技董事長周鴻禕則將出任政協委員。

今年名單上還剩一位網路名人，58同城的姚勁波仍是人大代表。人大代表和政協委員名單每五年調整一次，有時幅度很大，不在名單的成員也可能再次入列，前面有先例。目前名單約有100名專家上榜，涵蓋新材料、航空航天技術和先進製造等領域。

另外，馬化騰的長期競爭對手、阿里巴巴創辦人馬雲自從兩年前批評當局的監管制度以來，幾乎消失在大眾視野中，最近都住在海外，包括有六個月在東京。

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