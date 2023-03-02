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中國30歲碩士存款15萬元辭職到雲南養老 網路掀惹議

記者林茂仁／即時報導
30歲碩士存人民幣百萬元（約14.5萬美元）辭職養老曬出帳單。（網路照片）
30歲碩士存人民幣百萬元（約14.5萬美元）辭職養老曬出帳單。（網路照片）

「30歲碩士辭職存人民幣100萬到雲南養老」2日登上百度熱搜，再度引起人們對於「養老自由」的熱議。

一財網報導，這名30歲的碩士在網路上與人分享自己辭職後，靠著人民幣100萬元（約14.5萬美元）到雲南養老的生活，吸引了不少的粉絲，他還曬出自己對人民幣100萬存款的分配計畫，其中人民幣84萬元放在銀行的定期存款，年利率3.5%，這樣每個月可以得到人民幣2,450元（約354美元）的固定利息；10萬元用於短期理財，獲取相對較高的收益；剩餘的6萬元做高風險投資，用於博取高回報。

不過，其投資人民幣6萬元卻有潛在虧損17%，幸好靠著拍影片賺流量，從嗶哩嗶哩及抖音挹注每月人民幣各2,000多元，顯示辭職後有更多時間拍影片來賺取額外收入。

《花老師財商課》主講人李華分析，「養老自由」靠的不是一時激情，而是細水長流，養老規畫的第一步：讓養老現金流細水長流，算清楚辭職後支出多少錢，入帳多少錢，保持源源不斷的現金流，初步滿足了養老需求。養老規畫第二步：讓退休資金缺口不再有，所以要做適度調整資產配置，因為一旦利率下行，通膨上升，在現金流減少、花費增加的雙重夾擊下，可能會面臨資產縮水等情況。

李華建議，可以開立個人養老金帳戶，每年拿出一部分錢，通過個人養老金帳戶，享受政府稅收優惠的同時，挑選符合國家規定的專屬養老產品，如養老存款、養老理財產品、養老基金、養老保險等個人養老產品，一站式滿足養老投資需求。

李華指出，要做好養老規畫工具的選擇。養老資金的規畫組合中需要包含以下四種工具方法。第一類工具是醫療保險和重大疾病保險等保障類保險，第二類工具是年金險、增額終身壽等具備儲蓄屬性的保險，第三類工具是類固定收益的金融產品，第四類是應用大類資產配置的方法去構建養老資金組合。

再來是養老儲備和需求的選擇，如果資金量較為有限，可以按照以上的先後順序進行配置，先配置保險後投資，先覆蓋風險，再錦上添花；如果資金量較多，就必須要進行資產配置規畫，才有可能避免資產的縮水或巨幅波動；如果是剛剛進入養老階段，仍然可以在市場上尋找到一些適合的醫療保險和年金保險，覆蓋未來一段時間的風險。

醫療保險 投資 利率

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