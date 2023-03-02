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備戰？廈門公布上千個防空洞疏散點 戰時手機推播信息

記者陳言喬／即時報導
廈門3月1日推出手機「人防導航」平台，公布全市千餘個防空洞，手機並會在戰時即時推播信息。（取材自人防導航平台）
廈門3月1日推出手機「人防導航」平台，公布全市千餘個防空洞，手機並會在戰時即時推播信息。（取材自人防導航平台）

兩岸兵凶戰危？台灣忙著軍購，役男兵役延長，還將推出全動法。對岸的廈門也沒閒著，廈門3月1日推出手機「人防導航」平台，公布全市千餘個防空洞，手機並會在戰時即時推播信息，有效戰時防敵空襲、平時防範重大災害的人員疏散問題。

綜合廈門晚報、@廈門廣電等消息，廈門「人防導航平台」3月1日國際民防日正式上線，只要登錄i廈門APP，就可以進入台平，該平臺包含人防地圖、預警報知、現場直報和人防宣教四大功能，可為市民匹配並導航距離最近的防空掩蔽點，還可以利用衛星影像圖查看掩蔽點周圍建築情況，查看人口分佈及擁擠情況。

報導稱，這是為有效解決戰時防敵空襲、平時防範重大災害的人員疏散問題，市國防動員辦公室推出的廈門人防導航平台，方便市民群眾快速到達防空掩蔽點、應急避難場所等。

這套系統以「北斗定位＋5G」、時空大資料分析等先進技術，實現定位精準、路線規劃智慧應用。只需搜索人防地圖，便可看到距離自己最近的5個防空掩蔽點和全市所有的臨時掩蔽點。就像汽車導航一樣，平台可根據使用者的實際需求，選擇導航方式和最優路線，方便大家快速、有序到達目的地。

廈門市國防動員辦公室（市人民防空辦公室）副主任劉繼明表示，目前系統可向民眾提供防空掩蔽場所、859處應急避難場所和861處便民服務場所的引路導航服務。相關功能如下：

第一是人防地圖功能。能夠為群眾展示距離自己最近的5個防空掩蔽點和全市所有的臨時掩蔽點（地鐵軌道站點），快速查找到身邊的人防工程、人防宣傳教育場所和應急避難場所設施。地圖還提供多條規劃路線，按照駕車、公共交通、步行等導航方式給出預估時間和距離。

第二是預警報知功能。手機用戶端將在戰時、急時自動彈出該平台入口並推送提示資訊，同步實現「防空警報在空中鳴響，人防導航在手機閃爍」，提醒群眾第一時間開展應急自救活動。

第三是政民互動功能。群眾可通過平台上報所發現的人防工程或資料問題，再由網格員及系統管理員及時跟進整改，讓群眾、社區網格員一同參與到人防建設中，既增強大眾的防空襲意識，又有助於使人防導航更精準、人防工程更安全。

平台還有具搜索功能的人防地圖，可以在介面的搜索框內輸入想查詢的地點關鍵字，出現相應地點選項再進行確認，就可將當前位置切換到指定位置，按距離展示搜索結果。人防地圖中按類型對數據點進行了分類，可以根據需要在「防空掩蔽場所、應急避難場所、便民服務場所」中勾選相應選項，再進行地圖展示。

兩岸局勢緊張，廈門公布全市上千個防空洞等應急避難所。圖為鳥瞰廈門景觀。（中新社資...
兩岸局勢緊張，廈門公布全市上千個防空洞等應急避難所。圖為鳥瞰廈門景觀。（中新社資料照）

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