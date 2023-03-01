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香港球隊「國歌」又被放錯 港隊叫停 港府抗議

中央社／香港1日電
世界冰球錦標賽又誤將香港國歌播成「願榮光歸香港」，導致香港代表隊員（右方選手）急忙喊卡。（取材自推特）
世界冰球錦標賽又誤將香港國歌播成「願榮光歸香港」，導致香港代表隊員（右方選手）急忙喊卡。（取材自推特）

國際運動比賽播放代表香港的中國國歌時又再出錯，據公布，昨天在波士尼亞舉行的世界冰球錦標賽，主辦方播放中國國歌時出錯，港府對此表示強烈不滿。

港府公布，香港與伊朗昨天比賽，賽後播放代表香港的中國國歌時出錯，在場的香港運動員按照中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）的指引，即時作出抗議，要求主辦機構立即作出更正。

港府肯定了香港運動員的做法，認為這是維護國家尊嚴的表現。

港府表示，十分重視此事件，已要求港協暨奧委會深入調查，包括有關體育總會是否按照指引向賽事主辦機構核對即將使用的國歌為正確版本。

據香港01，香港男子隊當天在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時錯播「願榮光歸香港」；約10秒後，有港隊成員做出手勢叫停，並有隊員上前反映，大會其後道歉並說會更正，兩分鐘後，播放正確的中國國歌。

近年來，一些國際比賽在播放代表香港的中國國歌時不時弄錯，播放了2019年「反送中」運動的標誌性歌曲「願榮光歸香港」。

香港 伊朗 運動員

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