蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

香港名媛蔡天鳳遭前夫一家狠心分屍。（路透）

香港名媛蔡天鳳 慘遭前夫家分屍，台灣醫師黃軒在臉書 分享「分屍者的五大特性」，包含防禦性、侵略性、進攻性、精神病、巫術性，而且被害人與加害人通常認識、甚至有著親密關係。

台灣中國醫藥大學附設醫院國際中心副主任黃軒在個人臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」整理出「分屍犯罪」的動機，依據加害者的犯罪行為模式，可歸納為五大特性。

一、防禦性（Defensive）

這是分屍者最常見的犯罪行為模式，其動機就是為了方便隱藏、移動屍體、消除證據，或使得識別受害者更加困難。除了本次蔡天鳳的命案外，台灣也曾發生老公分屍老婆命案，加害者花費大量心力著手清理案發現場，甚至還修剪自己的指甲、燒毀死者衣物，並在分屍屍塊上灑下大量石灰粉企圖滅證。

黃軒指出，這就是典型的「想消除證據或使受害者的識別更加困難」。

二、侵略性（Aggressive）

這是第二常見的分屍者犯罪行為，其動機來自激進強烈的情感，殺戮是情感動機的一部分，肢解則作為「情感得不到的報復」。過去曾有過情侶疑似因「處女情節」爭吵，男方一氣之下在住處將女友殺害並分屍7袋，將女友掩埋在住家樓下的花圃裡。

三、進攻性（Offensive）

第三常見的分屍者則是進攻性，由「性動機」驅使。典型行為模式除了肢解屍體，還會切斷生殖器官或乳房，甚至保存這些器官。案件通常伴隨性侵或未遂後殺人，一旦對性的追求受阻，分屍者就會產生強烈妒忌與玉石俱焚的占有慾。在驗屍時，死者的身體性器官如乳房、陰戶、陰莖可能出現特殊切割痕跡，著名的華山分屍案就屬於此類，被害人乳房就是在嫌犯家中冰箱裡尋獲。

四、精神病

精神病加害者的動機就是犯罪者失去了現實感知，他們大部分人會聽到聲音或遭受奇異 的「妄想催使」而分屍。例如加拿大曾發生思覺失調者表示殺人前曾聽到上帝告訴他被害人是邪魔，必須立刻將他殺死，否則自己會反被殺，之所以對屍體開膛破肚、吃被害人的肉，則是因為擔心被害人死後還會復活，找他報仇。

五、巫術性（Necromantic）

現在文明社會較少見，分屍動機是為了使用人的身體部位做為戰利品、符號或神物。 1993年，馬來西亞曾發生女巫連環剝皮分屍案，警方在一間新屋預定地發現一塊新鋪設的水泥，鑿開後驚見被分割成18份的碎屍，警方同時找到了斧頭、刀子，還有黑巫術用的祭品。而在黑巫術界流傳著巫師若奪走他人的生命就可以獲得更高層的黑巫術。這名女巫就是為了修煉這種黑巫術，殺害了9條人命並加以分屍。

六、共同特點

只要確認誰被分屍，就會很快知道誰是分屍者了，因為分屍加害者有個共通點，那就是他們「與被害人通常具認識、親密關係」，可能是家庭成員如夫妻、子女或朋友等，這也是為什麼「分屍犯罪者要試圖掩蓋屍體身分，阻礙屍體鑑定的原因」。