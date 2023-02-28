中國「小國務院」留廟換人 發改委安了

中共20屆二中全會28日在北京閉幕。(新華社)

中共 20屆二中全會28日閉幕，這次會議主要懸念是機構改革，但機構改革是經密室「頂層設計」而來，這次中共中全會後，會議公報中介紹「中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定」主要內容，透出機構改革的原則、路徑，憂心去向的北京中央部委人士，仍要引頸而望。

但有個國務院 機構的人士，已放下懸起的心兒，篤定其所在機關不受機構改革影響，大廟仍在，只會換個主事者，這個機構是中國國家發展和改革委員會，令他們放下心來的，是即將「祼退」的國務院總理李克強 。

自1月中起，李克強就開始以考察名義，到一些國務院部委告別。2月23日，李克強到了兩個他一直緊抓的部門—財政部和發改委，其中到發改委那一幕最特別，李克強步出發改委大門，向聚焦在台階上送別他的發改委工作人員講了一段話，那段話廣為傳播，因為李克強是特意將發改委三字拆成三段話，發，發展是第一要務；改，改革是根本動力；委，是人民委託你們了。

外面揣摩李克強這段話，多是說李克強臨別贈言，再度高喊要改革、要發展、權力來自人民。這些意思當然很高大上，但那天發改委大小幹部都很雀躍，因為李克強取那些話聽在他們的耳中，意思是發改委這個部門很重要，不會被他們給拆了。「希望大家牢牢記住，發展還是我們的第一要務，發展的動力還在於改革」。

中共20屆二中全會要議的「黨政機構改革」，內含四大部分的機構，即中共中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，另外就是一些中國特色的體制和機構，如軍地組織，即軍隊和地方關聯的組織；群團組織，即共青團、婦聯、作家協會之類團體組織。今次中共中全會後，不能不經法定程序提交全國人大會議的，是國務院機構。

國務院機構五年一改，像發改委這種屬國務院組成機構的只有20多個，其他辦事、議事、監督機構多了，五年前的機構改革，一堆機構併到中共黨的機構旗下，但這邊還掛著國務院機構的牌子。發改委是個異數，其職能在五年前的改革中被抽掉十多項，但機構還是那麼強壯。

說發改委強壯，應沒人反對，僅以其旗下兩局即國家糧食和物資儲備局、國家能源局，再加上個第一職責「擬訂並組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規畫和年度計畫。牽頭組織統一規畫體系建設。負責國家級專項規畫、區域規畫、空間規畫與國家發展規畫的統籌銜接」，其「小國務院」就絕非浪得虛名。

預期發改委機構會有保留，但發改委的主事者還是要換了。現任發改委主任何立峰，已進入中共中央政治局，預定出任主管金融和工業的副總理，發改委主任誰來接班，在官場中是個熱門話題。

去年底中央經濟工作會議後，北京官場中傳出「最靠譜」的人選，是現任商務部長王文濤。說王成了靠譜人選，是因傳的另外幾人不大靠譜，發改委主任這活，不光是政治忠誠者就幹得了的，得真有點水平，不然會誤黨國大事。

王文濤今年59歲，他本是學哲學的，是順著大學行政崗位躍入官場。他的履歷拿得出手的，是在不同類型的城市和省份主政，比如邊疆省會城市昆明、中部省會城市南昌、經濟大省省會城市濟南，在進商務部前還當過黑龍江省長。還有可說的，是他政治根底在上海，還是丁薛祥的南通老鄉。