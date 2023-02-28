章瑩穎失蹤已6年 父親「為了生活」開始直播帶貨
北大女碩士章瑩穎在美留學遇害一案曾引發全球華人關注，近日，章瑩穎的父親章榮高開始在社交平台直播帶貨，直播間湧入了大量網友的支持，但也有人認為章父是在利用女兒的「熱度」掙錢。
澎湃新聞報導，章榮高28日在社交平台公開回應，「瑩穎的案子到現在已經六年了，這六年來我們家庭經歷了太多…現在我們一家人生活已經慢慢回歸常態…現在開始直播帶貨，是為了維持生活。很感謝每一個幫助我們的網友。」
據悉，今年1月16日是章榮高的首次直播，略顯局促，直播結束後，他還因自己太緊張表現不佳而錄製視頻，向網友致歉。截至2月27日，他已直播帶貨近10次。
「我回到之前的工作崗位，兒子也開始去打工，但是我愛人的身體已經垮了，她的腸胃很差，一吃東西就容易不舒服，牙齒也鬆動了，只能在家裡休息。」視頻中，章榮高描述了家中目前的生活狀態，而對於女兒章瑩穎依舊難掩思念，「只要有機會，我們就會想去美國看她，雖然機票對我們是很大的支出，但我們還是盡力希望家人能聚在一起，我們努力生活下去。」
章瑩穎自北京大學碩士畢業，2016年至2017年在中國科學院客座學習；2017年4月，章瑩穎到厄巴納香檳伊利諾大學交流學習。 6月9日，章瑩穎在校園遭該校碩士畢業生克利斯汀森(Bredt Christensen)當街綁架後殺害；心狠手辣的兇手將她棄屍在公寓垃圾桶，隔天垃圾車載至垃圾掩埋場，而克利斯汀森遲至判處終身監禁不得假釋後，才透露屍體下落。
但經過兩年，章瑩穎遺體早已無跡可尋，章家父母帶女兒回中國安葬的心願，也惘然落空。
另據齊魯晚報報導，痛失愛女後，章瑩穎的母親一直精神恍惚，踩空了樓梯，摔斷了四根肋骨。章瑩穎父親章榮高生活比較拮据，身上穿的衣服都舊舊的，他在老家一個單位開小車，每個月只有2000元的工資。 “瑩穎的母親因為這事受了不少的刺激，身體狀態一直都不太好。”章榮高說，他非常想念女兒，但他到現在為止，連女兒的一根頭髮都沒有見到。
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