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冒牌路透記者遭踢爆 意圖滲透中國異議人士社群

中央社香港28日綜合外電報導
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
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路透報導，不明人士冒用社內兩名記者的身分，接著利用社群媒體假帳號，在幾個網路平台上跟中國維權人士互動好幾個月。

遭冒用身分的兩名記者為上海分社社長布倫達．吳（Brenda Goh）和香港駐地記者潔西．彭（Jessie Pang）。去年11月底起，Instagram（IG）與通訊應用程式（App）Telegram等平台上出現了兩人的假帳號。

中國去年11月爆發反對動態清零政策的「白紙運動」，根據路透收到的螢幕截圖與幾份描述，冒牌貨試圖獲取某白紙運動相關團體的資訊。

現居澳洲的中國維權人士與異議藝術家「巴丟草」25日率先在推特（Twitter）上踢爆冒牌貨。

根據路透看到的巴丟草截圖，IG和Telegram上出現了冒充潔西．彭的假帳號。另一名維權人士則告訴路透，他曾透過Telegram與假冒布倫達．吳的人對話長達3個月。

巴丟草說，冒牌貨提供潔西．彭的背景與近期工作等細節，試圖騙取信任，然而對方的用語和提問讓巴丟草起疑心，他要求對方透過潔西．彭已驗證的推特帳號來證實身分。

冒牌貨宣稱推特帳號是由路透團隊經營，他沒有控制權，還傳了一張潔西．彭的記者證照片給巴丟草，但證件已經過期。

路透無法查明誰是假冒記者的藏鏡人。在被揭穿後，所有已知的假帳號和對話都被刪除。而布倫達．吳與潔西．彭的官方社群媒體帳號似乎未遭駭客入侵。

巴丟草則稱，假帳號可能是由中國共產黨經營，目的是打擊中國的Telegram異議社群。

路透發言人表示：「我們正在調查冒充和竊取路透記者證的行為，並將採取適當行動。」

社群媒體 推特 白紙運動

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