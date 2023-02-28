紀念蔡天鳳 流浪動物保護機構更名為「Abby」

蔡天鳳生前熱愛流浪動物，她與朋友們創辦了動物慈善團體。圖為她抱著受傷後痊癒的貓咪。（截取自臉書）

慘遭殺害的譚仔米線創辦人媳婦28歲名媛蔡天鳳 （Abby Choi），生前熱愛動物，與朋友成立「愛豹仕愛心慈善機構」，她每年捐資千萬港元資助動物義工照料流浪貓狗。基金會已決定改名為Abby，紀念蔡天鳳的貢獻。

綜合香港 媒體報導，今（28日）上午有不少慈善基金人士到富山殮房向蔡天鳳致敬，資深大律師清洪契仔周英傑（現名清晞誦）表示，慈善基金的英文名原先是「Paomes Charitable Org」，現時已改為「Abby & Paomes Charitable Org」，稍後中文名亦會變改，以紀念Abby對慈善基金的貢獻。

蔡天鳳遇害後，其創辦的動物慈善團體發文悼念她，照片並印成黑色。（臉書截圖）

Abby生前創辦的動物慈善團體，今晨於FB專頁發出帖文，表示「去年年中，Abby 主動提出，香港太多需要幫助的浪浪，還有香港太多獨立義工出錢出力撫養浪浪，用盡自己的積蓄，而這班人是很無助，我們是否可以在這一點去做一點事幫助他們，所以我們決定成立這個慈善機構。而名字是她主動說她想低調，就用返豹太貓貓的IG名字」。

FB帖文稱，「很感謝你一路以來對人對動物的愛、我們10天前才聚會，你提出了很多很多的idea， 我們無論如何也會繼續堅持下去！會跟住你的理念，一路撐落去！未來的日子，我們也和CHRIS 相（商）量好了，機構亦將會改名為Abby & Paomes Charitable ORG。」

蔡天鳳生前創辦的動物慈善團體，將改名為Abby & Paomes Charitable ORG，以紀念蔡天鳳。（截取自臉書）

律師周英傑表示，Abby一家人每年捐給慈善基金超過千萬港元（台幣3千9百萬），出錢出力，落手落腳去照顧受傷貓腳，他憶述，去年底曾有流浪貓在東湧遭車撞傷，身體滿佈蛆蟲，但Abby仍親自去接流浪貓，抱入懷中，不介意該貓有寄生蟲，在Abby的堅持下，該貓得到適切治療，奇蹟康復。

他稱，慈善基金的中文名亦會改名紀念Abby，Abby的丈夫Chris亦是慈善基金成員，他會繼承亡妻遺志，做好慈善基金工作，幫助更多動物，「Chris連日好悲痛，但會振作起來，做好Abby未做的事情」。