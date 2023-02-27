我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋

李克強老師…中國著名經濟學家厲以寧92歲辭世

機票大降價…中國出境遊倍增 劉亦菲帶火這地方

記者林茂仁／即時報導
「去哪兒」27日披露的數據顯示，隨著境外目的地防疫政策優化、國際航班陸續恢復，部分機票價格明顯回落，中國境內外旅遊加速回暖。（新華社）
「去哪兒」27日披露的數據顯示，隨著境外目的地防疫政策優化、國際航班陸續恢復，部分機票價格明顯回落，中國境內外旅遊加速回暖。（新華社）

中國線上旅遊平台「去哪兒」27日披露的數據顯示，隨著境外目的地防疫政策優化、國際航班陸續恢復，部分機票價格明顯回落，中國境內外旅遊加速回暖。

中新社報導，廈門航空公布3月1日至25日航班計畫，廈門到峇厘島復航。平台上，廈門往返峇厘島每日一班，往返機票價格低至人民幣2000元(約合287美元)左右；此前，中國僅有深圳往返峇厘島的機票在售，價格為近人民幣5000元(約合718美元)。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春表示，隨著3月航班換季，國際航班數量有望大幅增長，供給增加將推動機票價格下降，旅客將有更多機會出去走一走、看一看。　　

最近，中國出境利多政策頻出：中國與馬爾地夫互免簽證協定生效，申根國家取消針對自中國出發旅客的入境防疫要求，中國遊客目前到印尼峇厘島以及泰國、柬埔寨等可辦理落地簽。

利多政策的出台，助推出境遊回暖。去哪兒數據顯示，今年2月國際機票預訂量比去年12月翻了一倍，簽證搜索量增長6倍，目前已有旅客提前預訂「五一」出境行程。

出境遊利多不斷，中國境內遊也在加速恢復。去哪兒數據顯示，大理、麗江、廈門、三亞等熱門旅遊目的地，機票、酒店預訂量增長明顯。相較春節假期，2、3月機票平均支付價格比1月下降三成。

近期，在熱播劇帶動下，中國國內相關取景地迎來一波旅遊熱。郭樂春稱，伴隨著劉亦菲主演的《去有風的地方》影視劇的帶動效應，雲南大理熱度延續到3月，飛往大理的機票預訂量已超過疫情前水平，廣州、成都、北京、重慶和上海居客源地前五位。近期《夏花》熱播，北京、上海、成都等地飛往三亞的機票在人民幣500元(約合72美元)左右，取景地海南三亞、陵水有望成為下一個「拍同款」的熱門目的地。

北京 防疫 簽證

上一則

中國著名經濟學家厲以寧逝世 享年92歲

延伸閱讀

真的怒了 任嘉倫轟私生飯闖住處 嚴重侵犯隱私

真的怒了 任嘉倫轟私生飯闖住處 嚴重侵犯隱私
評／紅豆生南國尋幸福人生 劉亦菲「去有風的地方」浪漫深意

評／紅豆生南國尋幸福人生 劉亦菲「去有風的地方」浪漫深意
劉亦菲穿「黑絲襪制服」辣誘 李現撲倒狂吻

劉亦菲穿「黑絲襪制服」辣誘 李現撲倒狂吻
李現霸氣問劉亦菲「能不能親？」 吻功封神衝熱搜

李現霸氣問劉亦菲「能不能親？」 吻功封神衝熱搜

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片