機票大降價…中國出境遊倍增 劉亦菲帶火這地方

「去哪兒」27日披露的數據顯示，隨著境外目的地防疫政策優化、國際航班陸續恢復，部分機票價格明顯回落，中國境內外旅遊加速回暖。（新華社）

中國線上旅遊平台「去哪兒」27日披露的數據顯示，隨著境外目的地防疫 政策優化、國際航班陸續恢復，部分機票價格明顯回落，中國境內外旅遊加速回暖。

中新社報導，廈門航空公布3月1日至25日航班計畫，廈門到峇厘島復航。平台上，廈門往返峇厘島每日一班，往返機票價格低至人民幣2000元(約合287美元)左右；此前，中國僅有深圳往返峇厘島的機票在售，價格為近人民幣5000元(約合718美元)。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春表示，隨著3月航班換季，國際航班數量有望大幅增長，供給增加將推動機票價格下降，旅客將有更多機會出去走一走、看一看。

最近，中國出境利多政策頻出：中國與馬爾地夫互免簽證 協定生效，申根國家取消針對自中國出發旅客的入境防疫要求，中國遊客目前到印尼峇厘島以及泰國、柬埔寨等可辦理落地簽。

利多政策的出台，助推出境遊回暖。去哪兒數據顯示，今年2月國際機票預訂量比去年12月翻了一倍，簽證搜索量增長6倍，目前已有旅客提前預訂「五一」出境行程。

出境遊利多不斷，中國境內遊也在加速恢復。去哪兒數據顯示，大理、麗江、廈門、三亞等熱門旅遊目的地，機票、酒店預訂量增長明顯。相較春節假期，2、3月機票平均支付價格比1月下降三成。

近期，在熱播劇帶動下，中國國內相關取景地迎來一波旅遊熱。郭樂春稱，伴隨著劉亦菲主演的《去有風的地方》影視劇的帶動效應，雲南大理熱度延續到3月，飛往大理的機票預訂量已超過疫情前水平，廣州、成都、北京 、重慶和上海居客源地前五位。近期《夏花》熱播，北京、上海、成都等地飛往三亞的機票在人民幣500元(約合72美元)左右，取景地海南三亞、陵水有望成為下一個「拍同款」的熱門目的地。