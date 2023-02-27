我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋

李克強老師…中國著名經濟學家厲以寧92歲辭世

中國著名經濟學家厲以寧逝世 享年92歲

記者黃雅慧／即時報導
中國著名經濟學家厲以寧27日因病逝世，享年92歲。（新華社）
中國著名經濟學家厲以寧27日因病逝世，享年92歲。（新華社）

曾提出在市場機制下進行「三次分配」理論的中國著名經濟學家、全國人大財經委員會原副主任、全國政協經濟委員會原副主任、光華管理學院名譽院長厲以寧27日因病醫治無效，在北京協和醫院逝世，享年92歲。

厲以寧在經濟學理論著作甚豐，並發表大量文章，是中國最早提出股份制改革理論的學者之一，因此有「厲股份」的別稱。

此外，他提出中國經濟發展的「非均衡理論」，並對 「轉型」進行理論探討，這些論述對中國經濟的改革與發展產生深遠影響。同時，厲以寧還主持了《證券法》和《證券投資基金法》的起草工作。

厲以寧教育無數官員，也有「國師」之稱。包括將卸任的中國國務院總理李克強、前中共副主席李源潮、現任20屆中央委員陸昊等都曾是他的學生

厲以寧在1980年代提出「三次分配」。他認為，通過向市場提供生產要素所取得的收入稱為第一次分配。政府再把人們從市場取得的收入，用稅收政策或扶貧政策進行再分配，就是第二次分配。而第三次分配是指人們完全出於自願的、相互之間的捐贈和轉移收入，比如對公益事業的捐獻，這既不屬於市場的分配，也不屬於政府的分配，而是出於道德力量的分配。上述理論逐漸被中國官方所吸收採納。

證券 國務院 北京

上一則

川男「自家魚塘電魚」被上銬審訊 警方被罵到道歉

下一則

機票大降價…中國出境遊倍增 劉亦菲帶火這地方

延伸閱讀

獨生女染疫喪命…武漢母親被監控3年多 仍在抗爭討公道

獨生女染疫喪命…武漢母親被監控3年多 仍在抗爭討公道
浙商巴頓將軍、杉杉創始人鄭永剛離世 享年65歲

浙商巴頓將軍、杉杉創始人鄭永剛離世 享年65歲
財政部金融機構助理秘書斯蒂爾 解釋加密市場監管漏洞

財政部金融機構助理秘書斯蒂爾 解釋加密市場監管漏洞
中證監會開鍘 禁赴港開戶炒美股 違法招攬將嚴懲

中證監會開鍘 禁赴港開戶炒美股 違法招攬將嚴懲

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片