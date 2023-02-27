廣西公安廳欠電費48萬人民幣 網：真想看停電後啥樣子

廣西自治區公安廳積欠電費48萬人民幣，接到電力公司的斷電通知。（取材自搜狐）

一份關於廣西壯族自治區公安 廳（廣西公安廳）的欠費停電通知函27日在中國多個社交平台流傳。文件指，廣西公安廳共欠電費48萬餘元（人民幣，下同，約6.9萬美元），將於27日起被停電。廣大的網友紛留言，真想看公安廳停電後是啥樣子。

頂端新聞報導，欠費文件顯示，截至2023年2月24日，廣西公安廳2023年1月電費及歷史違約金合計48萬3848.85元，其中電費本金47萬7791.09元，違約金6057.76元。文中還提到，因為多次催繳沒有結清，將依照「電力供應和使用條例」第27條和第39條以及雙方供用電合同約定，在27日起對廣西公安廳進行停電。

報導稱，27日上午9時許，廣西公安廳相關工作人員回復記者稱，目前還有電，「我這裡只能跟你說，我們能正常上班」。

隨後，南方電網廣西電網公司客服人員表示，截至電話溝通時，當前電表還沒有出現停電的狀態，但確實還有48萬餘元的電費沒有繳完，「我們會根據相關的法律法規以及相關的合同規定，具體什麼時候停電要以現場的工作為準，目前看還是沒有停的」。

該客服人員表示，欠費是事實，目前還欠48萬5190.75元。2月20號時有交過費用，但交過之後還差這麼多。

這則新聞瞬間成為今天中國多個網站點擊率排名前三。網友多個神評論，有網友稱「公安用霸王電！沒人敢惹！有誰敢催繳電費」；「不要說停電，估計供電局局長現在都坐立不安」。

還有網友質疑公安局用電量怎麼這麼可怕，「這是上班天天在挖礦嗎？」，「我家欠費4塊8就給停電了，待遇不一樣」；「我們農村還要預存，卡上沒錢，立馬自動斷電」！

更多網友則是持看好戲的心態，「程序不對，應該先報警，立案，調解，起訴，再執行」；「執行停電時，要有公安在現場，派誰去呢？」「有誰知道把公安廳的電給停了，後果會是怎樣」？