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中共二中全會開幕 涉及國安科技金融機構改革

記者陳言喬／即時報導
中共第20屆中央委員會第二次全體會議（二中全會）26日下午在北京開幕。圖為北京人民大會堂去年10月召開的20大。（新華社）
中共第20屆中央委員會第二次全體會議（二中全會）26日下午在北京開幕。圖為北京人民大會堂去年10月召開的20大。（新華社）

為期三天的中共第20屆中央委員會第二次全體會議（二中全會）昨天(26日)下午在北京開幕，審議《黨和國家機構改革方案》（草案）及新一屆國家機構領導人員建議人選。這輪改革將強化中共對國家安全、科技、金融等方面的領導，可能恢復設立類似「中央金融工作委員會」的機構，國家廣電總局也將併入中宣部。

港媒報導，政治局會議早前強調，機構改革方案旨在「加強黨中央集中統一領導」。中央委員會總書記習近平昨天代表中央政治局向全會作工作報告。全會將審議黨和國家機構改革方案（草案）。較早前政治局會議強調，「黨的20大對深化機構改革作出重要部署」，必須「以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向」，令機構設置更加科學、職能配置更加優化、體制機制更加完善、運行管理更加高效。

20大報告涉及機構改革的內容，包括「深化金融體制改革，建設現代中央銀行制度，加強和完善現代金融監管」，「完善黨中央對科技工作統一領導的體制」，「完善高效權威的國家安全領導體制」，將涉及這幾個領域的改革，加大黨對國家安全、科技、金融等方面的領導。

20大報告提出「健全國家安全體系」，「完善國家安全力量佈局，構建全域聯動、立體高效的國家安全防護體系」，國安體系的機構改革勢在必行。有分析認為，中央國安委和國安辦將實體化，改革將涉及公安部、國安部、中央政法委等部門。

2018年以後，機構改革不再限於國務院，還包括黨中央，擴大黨的權力，黨政合一。五年前設立中央教育工作領導小組，但國家科技領導小組組長由總理擔任，科技小組也將劃歸黨中央，也可能與教育小組合併。

新加坡「聯合早報」訪問北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍表示：「這次改革可能會在上一次機構改革基礎上，特別是在黨政這一塊，進一步突出和加強黨的領導。」他預計，一些職能上有重疊的部門也可能在這次改革中合併，如科技部和教育部

美國「華爾街日報」早前報導，可能恢復設立「中央金融工作委員會」的機構，取代現在的國務院金融穩定發展委員會。中央金融工委是1998年至2003年間存在、領導金融系統黨建工作的機構。

教育部 20大 國務院

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