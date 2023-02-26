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前人行行長：中國養老金基礎不佳 要靠個人補充

中央社台北26日電
中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（取自博鰲亞洲論壇官網）
中國人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（取自博鰲亞洲論壇官網）

前中國人民銀行行長周小川25日坦承，中國現有的養老金基礎並不太好，原因是人口多且高齡化，使養老金涵蓋面不斷擴大，資金很容易有缺口，未來較大程度上需要依靠「個人養老金」補充。

界面新聞報導，周小川25日在財經雜誌主辦的「第5屆全球財富管理論壇」上，作上述表示。

周小川指出，中國的現實情況就是「人口多」，同時養老金「面不斷擴大」。由於高齡化，養老金資金儲備很容易有缺口。在這種情況下，國家統籌安排的養老金只能「保基本，不會太高」。

他表示，可以說，中國養老金比較大的缺口，會較大程度依靠個人養老金加以補充。

周小川說，中國新推出的個人養老金制度，從社會上的討論來看是好的，但激勵機制偏弱。首先是現有個人所得稅還存在一定缺陷，中國有太大比重的個人，屬於不交個人所得稅的範圍。

他針對企業對個人養老金制度配合意願不高指出，中國企業繳納的社會保障資金數量並不少，前幾年繳納比率是20%，這個水平使得企業的成本負擔過重，影響了企業的競爭力；後來雖然調降4個百分點，但16%在全球也是相當高的水平。

至於延長退休年齡，周小川認為，雖有空間，但不是想延長多少年就延長多少年，這涉及到平均健康水平和老年人的生產力，企業也會在成本上有所考慮。

周小川建議，不要迴避難題；且不要認為這個問題很長期，還有很多拖延的機會，以後再做選擇會更艱難；同時要注意治本，不要只治標，至少治標、治本相結合。

他坦承，中國現有的養老金基礎並不太好，人口多，高齡化特別嚴重，幾乎是世界上最突出的高齡化趨勢；再加上實施個人養老金，可能缺口更大一些。未來挑戰大，要高度重視，深入、客觀地研究。

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