中官方：堅決抵制西方「憲政」「三權鼎立」錯誤觀點

中共中央辦公廳發文強化法治教育，以推進中國的全面依法治國。新華社

中國「全國兩會」召開前，為強化中共 所謂「全面依法治國」，據新華社報導，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳近日發文，強調要堅定不移走「中國特色社會主義法治道路」，引導廣大法學院校師生和法學理論工作者堅決反對和抵制西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」等錯誤觀點。

據報導，這份《關於加強新時代法學教育 和法學理論研究的意見》，由中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳印發，內文強調法學教育和法學理論研究，承擔著為法治中國建設培養高素質法治人才、提供科學理論支撐的光榮使命，在推進「全面依法治國」中具有重要地位和作用。

為加強新時代（習近平 主政後）法學教育和法學理論研究，意見在總體要求中，提出指導思想是，堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，認真學習宣傳貫徹中共二十大精神，深入學習貫徹習近平法治思想，以及深刻領悟「兩個確立」，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，和堅定不移走中國特色社會主義法治道路等。

因此，意見提出要堅持正確政治方面，堅持以習近平法治思想為根本遵循、堅持和加強中共黨的全面領導、加強思想政治建設，和改善完善中國法學院校體系、完善法學教育、創新發展法學理論研究體系、加強組織領導等。

在執行內容上，較受關注的是，意見指出要引導廣大法學院校師生和法學理論工作者在原則問題和大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，堅決反對和抵制西方「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」等錯誤觀點。

同時，意見要求把思想政治工作，貫穿到中國法學教育教學全過程，包括加強理想信念教育和社會主義核心價值觀教育，強化愛國主義、集體主義、社會主義教育，將思想政治教育有機融入課程設置、課堂教學、教材建設、師資隊伍建設、理論研究等人才培養各環節，教育引導中國廣大師生做社會主義法治的忠實崇尚者、自覺遵守者、堅定捍衛者。