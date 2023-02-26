目標插旗美國 名創優品董事長：將在時報廣場開旗艦店

名創優品因曾自居「日本設計師品牌」，引起爭議後宣稱，今後「要做堂堂正正的中國品牌」。（取材自微博）

在歷經侵權、精日、偽日等各種爭議後，宣稱要做「堂堂正正中國品牌」的中國零售品牌「名創優品」創始人兼首席執行官葉國富近期表示要將昔日的「十元店」升級成「超級品牌」，掌握定價權。他透露名創優品要在美國的時報廣場開一家500平方公尺的「全球旗艦店」，目前還在北京三里屯找位置，要開一家「國家旗艦店」。

據澎湃新聞報導，葉國富表示，名創優品過去確實是以「極致性價比」贏得了十年的高速發展，下一個十年要從一個標準化的產品品牌升級成「超級品牌」。

葉國富說，隨著名創優品的體量越來越大，和供應鏈 議價的能力也越來越大。他說，名創優品還在全球找供應鏈，為了保證性價比，還在越南 等其他國家開發更有競爭力的供應鏈。

而為了打造「品牌感知」，葉國富或正仿效蘋果模式，在各地大開旗艦店。葉國富稱，名創優品要轉型為「超級品牌」，他將轉型的具體策略總結為「3個升級」：從渠道品牌升級為自建渠道的產品品牌，從零售公司升級為內容公司，從顧客升級到用戶。

名創優品將於2月28日公布2023會計年度第2季度（2022年9月30日至12月31日）財務業績。機構根據S&P Capital IQ的財務數據，分析師一致預測名創優品的收入和利潤將在2023財年第2季下降，因為疫情影響仍存，但預計名創優品在中國市場的疲軟應該會被其在海外業務的強勁表現抵消，預計名創優品在海外業務將受益於（相對於中國）更快重新開業速度和節日支出（如聖誕節），市場預測名創創品2023財年第3季和2023財年第4季的收入將年增長將分別落在12.9%和27.4%。

據名創優品截至2022年9月30日的2023財年第1季數據顯示，期間營收 為人民幣27.72億元，年增4.5%，其中中國國內營收年減8.8%；海外市場營收年增47.6%。

此前，名創優品為打造品牌，多以仿日精品為主，比如模仿優衣庫、無印良品的標誌和產品，也因此多次陷入侵權爭議；同時也因其日系標籤濃厚，也曾被中國官媒點名批評其精日、偽日營銷。