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蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘一人

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蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

記者羅印冲/即時報導
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殺害肢解烹屍案，香港警方已拘捕前夫一家四口，其中3人已被起訴。案情發展至今晚，根據港媒報導，法醫較早時間於前日取走的大湯煲（大湯鍋）中發現一個連有頭髮的頭骨。另外，港警今日下午在尖沙咀區拘捕一名47歲姓伍中國籍女子，罪名為協助罪犯，警方相信她是為案中被捕65歲男子（蔡天鳳前公公）的情婦。

據香港01報導，香港警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫於晚上10時，在大埔龍尾村交代案件最新發展。

鍾雅倫表示，警方前日檢獲的兩個有人體組織的湯鍋，載有頭顱，不銹鋼鍋為半米深、直徑40公分，全滿，有相信是人體組織的肉碎及青紅蘿蔔。

他指出，法醫今早得到死因裁判官的授權下，聯同警方就早前檢取的鍋及其他證物進行化驗，並於不銹鋼鍋中發現一個年輕女子的頭顱，相信為今次案中受害人。法醫於頭顱右耳後方發現一個大約6.5公分乘5.5公分，相信由硬物撞擊造成的洞，法醫估計有可能是致命原因。此外，法醫亦於鍋內發現數條肋骨、頭髮及少量人體組織。而另一個小鍋內，法醫亦發現小量人骨。

另外，警方今日下午在尖沙咀區拘捕一名47歲姓伍中國大陸籍女子，罪名為協助罪犯。警方相信她是為案中被捕65歲男子的情婦，她為娛樂場所工作的女子，早前結識案中前公公及成為情婦。兩人於本月較早時間一同租用龍尾村村屋，女子又於尖沙咀租用村屋窩藏死者前夫。被捕女子現正被扣查。警方相信所有與案有關人士已被捕。

至於早前被捕4人，將於27日在九龍城裁判法院接受審理。

香港 蔡天鳳

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