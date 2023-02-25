白俄羅斯總統盧卡申科 2/28-3/2訪中

中國外交部發言人華春瑩25日宣布，應中國國家主席習近平邀請，白俄羅斯總統盧卡申科將於2月28日至3月2日對中國進行訪問。路透

中國外交部長秦剛 24日才與白俄羅斯 外長阿列伊尼克通電話，中國外交部發言人華春瑩25日宣布，應中國國家主席習近平邀請，白俄羅斯總統盧卡申科將於2月28日至3月2日對中國進行國是訪問。

據中國外交部網站消息，秦剛對阿列伊尼克通表示，習近平主席和盧卡申科總統去年9月在上海合作組織撒馬爾罕峰會期間，共同宣布將中白關係提升至全天候全面戰略夥伴關係，實現了兩國關係的歷史性跨越。

秦剛指出，中方願同白方一道，落實好兩國元首的重要共識，保持高層交往，以元首外交為戰略引領，深化政治互信，推動兩國合作取得更多豐碩成果。

秦剛還指，中方將繼續支持白方為維護國家穩定和發展所作努力，反對外部勢力干涉白內政和對白實施非法單邊制裁。

據中國外交部訊息，阿列伊尼克表示，白方始終把白中關係作為外交優先方向，堅定奉行一個中國原則，在涉及中方核心利益的問題上一如既往堅定支持中方，進一步深化各領域務實合作，推動白中全天候全面戰略夥伴關係全方位向前推進。

雙方還就烏克蘭 危機等共同關心的問題交換了意見。秦剛介紹中方發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，強調中方始終站在和平一邊，支持勸和促談努力，呼籲有關各方保持理性克制，避免危機升級擴大，早日重啟談判，相互尊重，照顧彼此合理關切，建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

阿列伊尼克表示，白方完全贊成和支持中方文件，中國相關主張對化解危機具有重要意義。