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蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師分析動機

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蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

聯合新聞網／ 即時報導
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳[email protected]

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殘忍碎屍案，「人肉煲湯」恐怖情節真實發生令人不寒而慄，但也引起外界好奇涉案的蔡天鳳前夫一家都沒有遺產繼承權，為何還要痛下毒手？對此，知名網紅律師巴毛就直言「殺人的人都不會預設自己被發現」。

蔡天鳳遭殘忍肢解，頭、手至今下落不明，部分殘肢甚至被烹煮成人肉煲湯；香港警方於25日下午逮捕涉有重嫌的蔡天鳳前夫一家共4人，讓案情取得重大進展。

巴毛律師就透過臉書粉專發文直呼「我真的是被蔡天鳳分屍案嚇得不輕，殺人就算了還分屍還煮成湯，而且對象還是你孫子的媽媽」，警方初步研判是謀財害命。對於前夫一家是否可以繼承遺產？巴毛律師指出蔡天鳳跟她前夫已經離婚，所以前夫跟前公公、婆婆都沒有遺產繼承權，即便有繼承權，以台灣《民法》第1145條第一項第一款來看「如果故意致被繼承人於死的話，還是會喪失繼承權的」。

既然拿不到繼承權，為何還要殺人？巴毛律師直言「不是啊…殺人的人都不會預設自己被發現，每個作奸犯科的人都覺得自己可以瞞天過海不是嗎？」他更認為前夫一家人或許原本想的應該是由蔡天鳳跟前夫的小孩繼承遺產，但因為小孩還小，所以由前夫跟公婆實際使用財產。

這起殘忍分屍案也不禁讓他想起最近經手的案件「有一個感想就是真的沒有人性本善這種事，有的人天生就是沒有人性，為了錢，甚至沒有多少錢什麼事情都幹得出來，真的很可怕！」

蔡天鳳 香港 臉書

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