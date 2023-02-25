蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

據港媒報導，涉香港名媛慘案主謀為死者前夫父親，在其警長任職期間曾捲入1宗強姦案件。（網路照片）

香港 名媛蔡天鳳 被殘殺肢解案，據報涉案主謀為鄺姓前夫父親（下稱鄺翁），據香港東網報導，曾任警長的鄺翁多年前捲入1宗強姦案件，之後被執法人員拘捕。

25日下午，有消息指出，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，當時他企圖透過東涌碼頭搭船潛逃出境，在等候船隻期間當場被捕，目前已被扣留調查。

據東網報導，鄺翁於2005年任職偵緝警長，駐守旺角警署刑事偵緝隊，於調查一宗刑事案件時，與女事主相識。當年中秋節淩晨2時，他以迎月為名，登門探訪女事主，期間涉嫌將她強姦。

據報導，女事主不甘受辱，隔日在社工勸喻下往警署報案。女事主被送院檢驗，並錄取一份詳細口供。當時，香港警方高層大為緊張，將案件交由西九龍總區重案組調查。之後，多名探員直闖旺角警署，將正在當值的涉案偵緝警長拘捕，隨即將他帶返西九龍刑事總部通宵扣查。

此外，有網友爆料，蔡女的前夫名為鄺港智，並發現他在8年的舊新聞中，20歲騙了500萬港元（約63.7萬美元）。

對此，香港經濟日報集團旗下生活頻道TOPick翻查資料，發現在2015年，一名與涉案前夫同名的男子鄺港智，涉嫌透過網上交友，與4名年輕男子發展親密關係，並向他們假稱做黃金投資 生意，共騙取總值500萬港元的黃金配飾。TOPick並向香港警方查詢2宗案件是否屬同一人所為，目前尚未獲回覆。