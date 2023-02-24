人行顧問︰今年中國經濟有望實現5%以上的增長

中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，今年中國經濟實際增速有望高於預期，實現5％以上的增長。（新華網）

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員王一鳴表示，今年中國經濟實際增速有望高於預期，實現5%以上的增長，提升市場主體信心是重要前提，特別是要調動民營企業的積極性。

王一鳴24日出席第五屆全球財富管理論壇並發表演講。他指出，當前推動中國經濟運行整體好轉需要加大宏觀政策力度，為經濟重啟注入動力。但這些政策要有效轉化為經濟增長動能，仍然要以提振市場主體的信心為重要前提。

據新京報，王一鳴認為，提振信心要提振企業和企業家信心，增強經濟重啟的內生動力。當前十分重要的是調動民營企業和企業家的積極性。對於民營企業和企業家來說，政策穩定性、營商環境的公平性、產權和企業家權益保護是影響預期的主要因素。

他指出，提振企業家信心還要清除有礙公平競爭的制度環境，全面清理涉企法律法規和政策，清理和修訂違反公平、開放透明市場規則的相關規定，確保各種所有制經濟權利平等、機會平等、規則平等。同時，要加快落實公平競爭審查制度，在市場准入、審批許可、經營運營、招投標等方面營造更加公平的市場環境。

王一鳴並指，總需求不足是當前中國經濟運行的突出矛盾，消費受疫情 的衝擊影響最大，擴大內需，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，透過擴大公共服務支出提高受疫情影響較大的中低收入 居民的消費能力，合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車等消費。

他認為，房地產 對居民消費有重要影響，目前金融部門在供給端加大對優質頭部房企的融資支持十分必要。房地產市場回暖仍有賴於市場銷售的恢復和順暢的回款，所以要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，研究鬆綁需求端限制性措施，降低按揭貸款利率，促進房地產市場銷售回升。

他還指出，要延長新能源車購稅優惠，加大對新市民金融的支持等，使消費潛力進一步充分釋放。只有消費潛能被啟動，消費者願消費、能消費、敢消費，經濟循環才會更加順暢，經濟整體好轉才會加快實現。