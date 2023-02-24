人行顧問︰今年中國經濟有望實現5%以上的增長
中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員王一鳴表示，今年中國經濟實際增速有望高於預期，實現5%以上的增長，提升市場主體信心是重要前提，特別是要調動民營企業的積極性。
王一鳴24日出席第五屆全球財富管理論壇並發表演講。他指出，當前推動中國經濟運行整體好轉需要加大宏觀政策力度，為經濟重啟注入動力。但這些政策要有效轉化為經濟增長動能，仍然要以提振市場主體的信心為重要前提。
據新京報，王一鳴認為，提振信心要提振企業和企業家信心，增強經濟重啟的內生動力。當前十分重要的是調動民營企業和企業家的積極性。對於民營企業和企業家來說，政策穩定性、營商環境的公平性、產權和企業家權益保護是影響預期的主要因素。
他指出，提振企業家信心還要清除有礙公平競爭的制度環境，全面清理涉企法律法規和政策，清理和修訂違反公平、開放透明市場規則的相關規定，確保各種所有制經濟權利平等、機會平等、規則平等。同時，要加快落實公平競爭審查制度，在市場准入、審批許可、經營運營、招投標等方面營造更加公平的市場環境。
王一鳴並指，總需求不足是當前中國經濟運行的突出矛盾，消費受疫情的衝擊影響最大，擴大內需，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，透過擴大公共服務支出提高受疫情影響較大的中低收入居民的消費能力，合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車等消費。
他認為，房地產對居民消費有重要影響，目前金融部門在供給端加大對優質頭部房企的融資支持十分必要。房地產市場回暖仍有賴於市場銷售的恢復和順暢的回款，所以要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，研究鬆綁需求端限制性措施，降低按揭貸款利率，促進房地產市場銷售回升。
他還指出，要延長新能源車購稅優惠，加大對新市民金融的支持等，使消費潛力進一步充分釋放。只有消費潛能被啟動，消費者願消費、能消費、敢消費，經濟循環才會更加順暢，經濟整體好轉才會加快實現。
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