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港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元懸賞前夫：要活捉

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港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元「懸賞前夫」：要活捉

世界新聞網／即時報導
香港名媛蔡天鳳慘遭分屍殺害。（取材自臉書）
香港名媛蔡天鳳慘遭分屍殺害。（取材自臉書）

香港28歲名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳(Abby Choi)，24日驚傳遭分屍烹煮，現場還有2鍋疑似混有人體組織的湯，駭人命案引起譁然。香港警方以涉嫌謀殺拘捕蔡天鳳前夫的父母及兄長，前夫本人則疑似逃逸中，懷疑這起案件和高達1億港幣（約1274萬美元）的財產有關；網路上也有人曬出蔡天鳳前夫照片懸賞港幣200萬（約25.4萬美元），誓言將人活捉並帶到警局。

香港01報導，警方25日凌晨交代案情時，透露更多驚人內情，蔡女前夫一家因不滿她對千萬巨額財產的分配，新租用大埔龍尾村的村屋設下殺人大計。警方懷疑嫌犯早有預謀，因為事發租屋處數星期前才租用，屋內僅有簡陋家具，其餘皆是削肉機、電鋸等大量支解工具，還備有雨衣、手套、面罩，且外牆窗戶都掛上帆布。

據報導，蔡天鳳前夫家人於案發當日駕車接載蔡女去接女兒，疑先在車上令蔡女陷昏迷，再送她到村屋殺害、分屍烹煮，繼而當垃圾湯渣棄置。

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警方表示，現場未發現死者頭顱、手臂等，疑似已遭棄置，但冰櫃內有人體殘肢，以及受害人的身分證、信用卡等，所以正在調查該租屋處是不是第一兇案現場。

據悉，事緣蔡女18歲時與前夫結婚及先後誕下2名女兒，其後婚姻破裂，與現任丈夫、譚仔米線「太子爺」於2016年結婚。但蔡女仍照顧前夫一家生活，甚至斥資購入加多利山物業供前夫一家居住，並以前夫父親作「掛名業主」。

不過，去年底蔡女有意出售該業物，雙方為業權等問題爭執，疑有人擔心見財化水，加上知悉蔡女再婚產子但沒有註冊，故圖謀掠奪其豐厚資產，竟策劃殺人大計。

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