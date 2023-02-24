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港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

世界新聞網╱即時報導
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遇害，疑遭碎屍及烹屍，屍塊藏於大埔龍尾村村屋雪櫃內。

據香港01報導，警方當地時間25日凌晨交代案情時表示，相信其前夫一家因不滿蔡女對數以千萬計財產的分配而狠下毒手，已拘捕前夫的父母及兄長3人，惟前夫仍然在逃。涉案龍尾村村屋單位新租用，簡陋無傢俬且有碎肉機、電鋸甚至添有人體殘肉的湯。警方仍在調查該村屋單位是否凶案第一現場，並全力追緝死者前夫歸案。

消息指，蔡天鳳於2月21日被報失蹤，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明；2月23日西九龍重案組接手追查後，對事主背景作深入調查，並會見聲稱是最後與事主會面的私人司機，亦即其前夫兄長；同時會見前夫的父母及嘗試約見前夫。

經調查後，相信事主與前夫一家有巨額金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產方式，因而引發糾紛動殺機。數名被調查人士亦多次提供錯誤訊息，試圖混淆調查方向。經抽絲剝繭及悄報分析後，警方成功識破有關人等製造的煙幕及大話，並鎖定位於大埔龍尾村的村屋單位，該單位由事主前夫父親於今個月新租用。

昨日（24日）凌晨，在九龍城區拘捕2男1女，包括事主前夫的父母及兄長（31至65歲），並在昨日下午，持搜查令破門進入大埔龍尾村一村屋單位，並在一雪櫃內，發現人體殘肢，亦發現部份受害人的財物、身份證及信用卡，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至2月24日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。

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