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ChatGPT爆紅 中國科技部：採取措施趨利避害

中央社台北24日電
聊天機器人ChatGPT爆紅，中國網路巨頭相繼跟進研發。美聯社
聊天機器人ChatGPT爆紅，中國網路巨頭相繼跟進研發。美聯社

聊天機器人ChatGPT爆紅，中國網路巨頭相繼跟進研發。中國科技部今天表示，將把人工智慧作為戰略性新興產業、新增長引擎，繼續給予大力支持，並在倫理方面採取相應措施「趨利避害」。

中國國務院新聞辦公室24日舉行新聞發布會，中國科技部官員出席說明「深入實施創新驅動發展戰略，加快建設科技強國」。

據國新辦官網發布，ChatGPT近期在中國國內引起廣泛回響，有媒體提問，中國科技部如何看待這種人工智慧驅動的技術，監管方面有何考量？

中國科技部高新技術司司長陳家昌表示，基於自然語言理解的人機對話是人工智慧發展的一個重要方向，ChatGPT最近形成了一種現象級的應用，表現出很高的人機交互水準，表現出自然語言的大模型已經具備了面向通用人工智慧的一些特徵，在眾多行業領域有著廣泛的應用潛力。

他說，中國政府非常重視人工智慧，2017年國務院制定了「新一代人工智慧發展規畫」，在這個規畫指引下，科技部成立了人工智慧規畫推進辦公室、戰略諮詢委員會和人工智慧治理專業委員會，這兩年也制定了「新一代人工智慧治理原則」和「倫理規範」，啟動了人工智慧重大科技專案，確定了以「基礎軟硬體」為主體，「基礎理論」和「創新應用」為兩翼的「一體兩翼」研發佈局。

陳家昌說，下一步，中國科技部將把人工智慧作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。一是推動構建開放協同的人工智慧創新體系，加快基礎理論研究和重大技術攻關；二是推動人工智慧與經濟社會深度融合，在重大應用場景中錘煉技術，升級反覆運算，培育市場；三是推動建立人工智慧安全可控的治理體系；四是全方位推動人工智慧開放合作。

中國科技部部長王志剛表示，ChatGPT確實挺熱。記者的問題實際是兩個：一個是怎麼看ChatGPT，一個是在倫理方面怎麼應對。怎麼做到推動發展的同時，兼顧科技的兩面性，加強倫理規範。

他說，ChatGPT本身是一個大模型，什麼叫大模型？就是大數據、大算力、強演算法。ChatGPT確實在自然語言理解、自然語言處理等方面有進步的地方，同時，在演算法、數據、算力上推進了有效結合。

王志剛最後表示，中國對於任何一個新的技術，包括AI技術出來以後，在倫理方面都採取了一些相應的措施，對科學技術發展「趨利避害」，讓利更好地發揮出來。

ChatGPT爆紅後，近期在中國掀起熱潮，百度、阿里巴巴、網易等多家網路巨頭宣布研發類似產品。不過國外專家指出，蓬勃發展的背後，自由的ChatGPT與中國嚴格的言論審查制度碰撞，成了許多企業面臨的難題。

人工智慧 ChatGPT 國務院

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