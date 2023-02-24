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中國外交部：美應就所謂「摧毀台灣計畫」做出解釋

記者林宸誼／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（圖來自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（圖來自中國外交部官網）

針對日前喧騰一時的美國總統拜登提出的「毀台計畫」，中國外交部發言人汪文斌24日表示，台灣是中國的台灣，美方應作出明明白白的解釋。

大公報報導，在24日的中國外交部記者會上有媒體提問，指出美國脫口秀節目的主持人尼克森在上周在推特發文，文中表示拜登總統曾經警告說美國有「摧毀台灣」計畫。中方對此有何評論。

汪文斌表示，「我也很想知道什麼叫『摧毀台灣的計畫』，美方應作出明明白白的解釋。」他說，「台灣是中國的台灣，我們將堅定不移捍衛國家主權和領土完整。」

廈門大學台研院副院長張文生指出，美國方面爆出有「毀滅台灣」計畫不會是空穴來風，這個消息再一次證實了美國把台灣當成棋子、當成犧牲品、當成馬前卒、當成遏制中國發展的工具。

張文生提到，美國從來沒有把台灣民眾的生命財產安全放在心上。實際上，美方關於「毀台」的提議和方案早已被討論多次。一些美國學者還建議，一旦兩岸發生戰爭，美國空軍就要轟炸在台的台積電。這些言論與拜登所謂的「毀滅台灣」計畫一脈相承。

張文生分析，「台獨」分子期待美國大兵衝到第一線，為「台獨」而戰，但「毀台計畫」再一次打破了「台獨」分子的「美」夢。

拜登 台積電 推特

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