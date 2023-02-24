WSJ：習近平將改組金融人事 朱鶴新有望接任人行行長

華爾街日報報導，金融巨頭中信集團董事長朱鶴新是接任中國人民銀行行長的最熱門人選。(路透)

華爾街日報報導，中國國家主席習近平正準備大幅調整金融體系的領導人事，將安排重要親信掌管央行 ，並重新恢復一個中共 的機構部門，以加強對金融事務的政治控制。

知情人士透露，中信集團董事長朱鶴新是接任中國人民銀行（央行）行長易綱的最熱門人選，但知情人士也說，這還不是最終決定，對於政府高級官員的任命只有在3月初召開的人大會議上才會正式做出。

下月將滿55歲的朱鶴新畢業於上海財經大學經濟資訊管理系統專業，多數職涯都是在商業銀行領域，曾在交通銀行工作20多年，直至2015年，隨後擔任中國銀行副行長，繼而成為四川省副省長。她在2018~2020年擔任人行副行長，負責督導金融穩定等工作。

2020年來，朱鶴新一直擔任國務院 直管的正部級金融巨頭中信集團董事長，在她任內，中信集團在救助陷入困境的中國華融資產管理股份有限公司方面發揮了重要作用。

不過，知情人士說，朱鶴新不太可能兼任人行黨委書記，將基本符合人行現有的領導層配置模式，但她將擔任什麼黨內職務尚不得而知。現任行長易綱是黨委副書記，嚴格來說是人行的二號人物，他在央行之外也未兼任其他職務，而人行現任黨委書記郭樹清可以左右人行的內部決策過程，實際上已取代易綱的權力

外界也預期，習近平長期信任的何立峰將出任中國國務院副總理，主管經濟、金融和工業事務。知情人士透露，何立峰很可能會同時兼任人行的黨委書記，這將是1990年代以來首次出現國務院副總理也兼任央行正式職務的情況。

若何立峰兼任人行黨委書記，將為人行提供更強力的政治支持，卻也意味著人行權威將繼續被削弱，預料人行將被迫更直接地聽命於國務院。近年北京領導層經常提醒人行官員，貨幣主管部門就像政府的任何其他部門一樣，要對黨負責。但對投資人和經濟學家來說，缺乏獨立性也代表人行在利率政策指引的作用下降。

知情人士說，中共還計劃恢復中央金融工作委員會，中共中央總書記辦公室主任、中共中央政治局七常委之一丁薛祥和中國新的二號人物、候任國務院總理李強，是負責該委員會運作的可能人選。這個委員會成立於亞洲金融風暴之後，主管中國金融體系，負責監督人行、金融監管機構以及中國國有金融機構的政策和人事事務。

知情人士說，如果中央金融工作委員會恢復，將把所有金融監管事務整合到一個機構之下。人行和國務院新聞辦公室未回應華爾街日報的置評請求。

人行領導層換屆是廣泛政府人事調整的一環，常出現在中共全國代表大會領導層換屆之後。隨著習近平改組領導階層，兼具政治地位和技術官僚職能、並在全球市場上享有信譽的官員，基本上已從中共高層消失，例如曾與川普政府敲定貿易協議的劉鶴、資深銀行家和金融監管負責人郭樹清，以及人行行長易綱等。

但知情人士說，仍劉鶴有望在促進中美二軌對話機制扮演角色。該機制通過前官員、商業團體、學者和其他非政府人士私下交流資訊。劉鶴1月參加瑞士世界經濟論壇（WEF）時便透露，中國正在重新開放商業領域。