我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

史指重登4000點 中止連4跌走勢

德媒：中國公司擬供應俄國無人機 並協助量產

中央社／柏林23日電
圖為俄羅斯總統普亭（左）去年2月4日抵達北京會晤中國國家主席習近平（右）。（美聯社）
圖為俄羅斯總統普亭（左）去年2月4日抵達北京會晤中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

儘管西方頻頻警告北京軍援俄羅斯將帶來嚴重後果，德國媒體報導，一家中國公司與俄羅斯軍方正在協商，計畫提供100架無人機給俄方並協助量產。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，俄羅斯軍方正與中國西安冰果智能航空科技公司談判生產自殺式無人機，後者已同意在4月前供應俄方100架代號為ZT-180的原型機。

冰果還計畫輸出零件和技術，協助俄方量產，每個月的產量可達100架。

軍事專家研判，ZT-180無人機每架可攜帶35至50公斤的彈頭，設計類似伊朗的「見證者-136」型（Shahed-136）自殺式無人機，俄軍大量使用這款無人機攻擊烏克蘭的能源設施。

中國軍援俄羅斯去年已有跡象，報導說，一家中國軍方控制的公司當時計畫供應蘇愷-27（Su-27）等戰機的零件給俄羅斯，甚至打算假冒運輸文件，將戰機零件偽裝成民用航空零件。

一些國家的情報機構也發現，中國企業向俄方提供烏克蘭前線的衛星圖像，美國之前因此將長沙天儀空間科技研究院列入制裁清單。

此外，德國情報人士表示，中國利用政府控制的進出口公司將民用無人機經阿拉伯聯合大公國轉運到俄羅斯，供俄軍在烏克蘭進行偵察任務。

俄羅斯全面入侵烏克蘭將滿一周年，西方近來頻頻警告北京，軍援俄羅斯將造成嚴重後果。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前接受「哥倫比亞廣播公司」（CBS）訪問時表示，中國正考慮提供致命援助，警告任何對俄國的軍援將對雙邊關係「造成嚴重問題」。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也警告北京，如果提供莫斯科武器將是「踰越紅線」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在電視談話節目證實，已向中方代表明確表示「無法接受提供武器給俄羅斯」。

俄羅斯 烏克蘭 德國

上一則

解放軍將在2027年前攻台？中國防部這樣回答

延伸閱讀

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權
爆炸受損後修復 克里米亞大橋所有車道恢復通車

爆炸受損後修復 克里米亞大橋所有車道恢復通車
俄羅斯控烏克蘭「準備武裝挑釁」 計畫入侵摩爾多瓦親俄分離地區

俄羅斯控烏克蘭「準備武裝挑釁」 計畫入侵摩爾多瓦親俄分離地區
國際法院裁定停止入侵烏克蘭 俄中法官唯二反對

國際法院裁定停止入侵烏克蘭 俄中法官唯二反對

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面 驚見山全倒了吞沒車輛

2023-02-22 10:45
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
池子、黃西北美巡演紐約站的海報。(取自官網)

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

2023-02-22 13:26
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

2023-02-19 09:00

超人氣

更多 >
Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味
年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧