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解放軍將在2027年前攻台？中國防部這樣回答

大陸中心／即時報導
圖為解放軍東部戰區多型艦艇組成編隊，近日於東海開展多科目高強度實戰化訓練。（取自東部戰區微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區多型艦艇組成編隊，近日於東海開展多科目高強度實戰化訓練。（取自東部戰區微信公眾號）

解放軍將在2027年前為攻台做好準備？對此，中國國防部新聞發言人譚克非23日表示，「台灣是中國的台灣」，中國願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。但如果民進黨當局執迷不悟，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，「中國人民解放軍將以行動說話」。

據央視軍事頻道報導，在23日下午舉行的中國國防部例行記者會上，有記者問到：美國中情局局長近期稱，中方已命令解放軍為2027年前攻台做好準備。而美國防部印太事務助理部長在國會聽證會上稱，確信2030年前中國不會對台灣有重大侵犯。美國空軍參謀長稱，不認為中國入侵台灣是迫在眉睫的或不可避免的事情。請問對此有何評論？

譚克非首先說，「我們注意到，美方時常發表這種自相矛盾的言論。我想強調的是，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，不容任何外來干涉。無論美方說什麼，都改變不了中國統一進程，動搖不了我們捍衛國家統一和領土完整的決心意志」。

他表示，「凡今之人，莫如兄弟，兩岸同胞是一家人」；「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。但如果民進黨當局執迷不悟，勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁，一味推高兩岸對立對抗，甚至不惜將台灣同胞置於危難境地，中國人民解放軍將以行動說話，採取必要措施堅決挫敗任何『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益」。

解放軍 國防部 民進黨

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