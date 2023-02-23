內蒙煤礦坍塌53人被埋 倖存者回憶逃生驚險現場

內蒙古阿拉善盟左旗一露天煤礦大面積坍塌。(截取自新京報我們視頻)

內蒙古阿拉善盟左旗一露天煤礦昨天發生大面積坍塌，多名現場工作人員和車輛被埋，目前已致4人死亡6人受傷，另有49人失聯。倖存者稱，當時看到「遠處的地表鼓了起來」，他立刻踩油門往外衝，才逃過一劫。

新京報報導，受傷礦工張立（化名）腿部腫脹，身上有不同程度的擦傷，頭上有血疙瘩，手上也都是劃傷。他說，事故發生時他正駕駛運輸車輛等待裝煤。發現有沙土和滾石滑落後，他剛要啟動車輛逃離，車輛就被滾落的沙土拍至一旁的水坑裡，他趕緊從車內爬出跑出礦坑。

張立表示，自己作業的地方在礦坑邊緣，距離陡坡相對較遠，他看到陡坡附近有作業車輛被掩埋，「如果再近一點，估計我也沒戲了」。

另一名駕駛渣土車的司機周寶江（化名）表示，事故發生時，他看到周邊山體的渣土、石頭突然紛紛落下，「遠處的地表也鼓了起來」。山體滑坡！周寶江立刻踩油門向外衝。幾乎同時，對講機裡傳來隊長的吶喊，趕快撤離。

他開車衝出礦區，後面的車都被埋了。在距離出口十來米處，一塊石頭飛下來，砸中渣土車的駕駛室，被「整個打掉」。對石頭來說，頭頂的鐵皮像紙一樣（脆弱）。在石頭的衝擊下，周寶江被擠出駕駛室，掉進了路旁的水坑。他強忍疼痛，奮力遊出水坑，隨後被救援人員救起。

周寶江說，在那樣危急的時刻，渣土車即便以最快速度行駛，也仍舊不夠快。礦區內的車都在撤離，可一台鑽掘機擋住了路，（鑽掘機）太大了，它走得慢。

周寶江全身多處軟組織損傷，頭部外傷。張立胸部擠壓傷，左大腿血腫，腹部多處皮膚挫傷。

內蒙古阿拉善盟左旗一露天煤礦大面積坍塌，渣土量高達1千萬立方，53人被埋恐凶多吉少。(新華社)

中共 總書記習近平 已下達重要指示，,要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。應急管理部已派工作組前往救援，現場救援隊伍有11支，470人左右，130多輛大型的救援機械。

央視新聞報導，此次坍塌事故發生在該露天煤礦西採區，北邊坡的山體淨高垂直高度是180米，塌方發生以後大概形成了一個東西走向500米、南北走向200米範圍的渣土堆。渣土堆的淨高，估測應該在80米左右。

據指出，事發採礦區是一個山谷，整個山體塌下來以後，將底部作業面全部覆蓋。垮塌的塌方量很大，測量渣土量接近一千萬立方公尺。救援難度很大，估計被埋人車恐凶多吉少。