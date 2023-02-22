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防假僧道歛財 中國宗教人員信息全上網供查核

記者陳言喬／即時報導
中國宗教人員將全部納入信息查詢系統。圖為甘肅省甘南藏族自治州夏河縣的「世界藏學府」拉蔔楞寺景區轉經的民眾。（中新社）
中國宗教人員將全部納入信息查詢系統。圖為甘肅省甘南藏族自治州夏河縣的「世界藏學府」拉蔔楞寺景區轉經的民眾。（中新社）

中共中央統戰部長石泰峰上任後推出新政，將中國全國宗教人員信息全部上線，稱此舉是為保障公眾知情權、維護社會公共利益。

新華社報導，中國佛教、道教教職人員信息查詢系統上線發布儀式昨天在北京廣濟寺中國佛教協會舉行，中國佛教協會、中國道教協會有關負責人參加。與會人員稱，該信息查詢系統公布了佛教、道教教職人員的身分證姓名、性別、照片、宗教稱謂、宗教派別、教職身分及教職人員證件編號（僅展示部分數字）等七項信息。

民眾在輸入手機驗證碼及圖片驗證碼並滿足系統查詢條件後即可以進行查詢。如果相關教職員沒有登記，系統會顯示「對不起，未查詢到該教職人員信息，請進一步核實。」

另據中國國家宗教事務局官網顯示，「伊斯蘭教、天主教、基督教教職人員信息查詢系統（敬請期待）」，意即未來其他宗教的查詢系統也將上線以供查核。

中共中央統戰部微信公眾平台「統戰新語」表示，上線教職人員信息查詢系統，有利於打擊假冒教職人員，遏制假僧假道借教斂財亂象。文章稱，近年來，一些不法分子假冒宗教教職人員招搖撞騙，嚴重抹黑了宗教界的形象，比如「五台山和尚尼姑聚餐分錢」等一度成為輿論熱點，實際上這些所謂「和尚」、「尼姑」都是假的。

文章還表示，建立全國統一的教職人員信息查詢系統，有利於推動教務公開、規範教職人員認定管理，也為社會大眾提供了一個權威可信的教職人員身分核實渠道，保障公眾知情權、維護社會公共利益。

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