傳騰訊正與臉書母公司Meta談判 擬代理VR產品Quest

多位知情人士透露，騰訊控股正在與Facebook 母公司Meta就在中國銷售Meta系列虛擬實境（VR） 頭戴式裝置進行談判。(新華社)

據外電報導，多位知情人士透露，中國網遊巨擘騰訊控股正在與Facebook 母公司Meta就在中國銷售Meta系列虛擬實境（VR ） 頭戴式裝置進行談判，騰訊或將在中國國內獨家代理Meta旗下VR產品Quest。

路透社援引消息人士稱，騰訊與Meta之間的談判從去年開始，最近幾個月一直在繼續，並指談判仍處於初期階段，細節尚未達成一致。

一位接近騰訊人士向澎湃新聞確認，從去年開始，騰訊就有計劃代理Meta Quest系列，但公司高管對此仍有爭議，未敲定是否達成合作。

據《華爾街 日報》報導，可能存在的爭議包括如何處理使用者數據，全球宏觀經濟條件是否適合雙方建立夥伴關係等。此外，如果騰訊和Meta達成協議，還可能面臨中國對遊戲的嚴格監管。

《華爾街日報》指出，如果交易成功，這將是Meta再次與中國消費者建立聯繫的重要一步，目前Meta仍在中國保持運營，主要側重於吸引面向中國以外消費者的中國廣告客戶。

Meta在上海設有辦事處，並為其VR業務積極招聘工程師。《華爾街日報》稱，Meta和字節跳動的VR業務實現盈利的時間表可能比計畫的長，當前全球經濟走軟導致需求低迷，企業在擴張和發展方面也採取更加謹慎的立場。

據了解，騰訊是全球最大的遊戲發行商，去年6月推出的延展實境（XR）部門打造虛擬實境軟體和硬體，當時全球對虛擬世界的元宇宙 概念興趣日益濃厚。

不過，有報導稱，騰訊公司已決定停止開發自己的XR硬體，並裁減該部門的多數員工，其中部分原因是盈利能力問題。騰訊此前也表示，由於硬體開發計劃發生變化，公司正在對一些業務團隊進行調整。