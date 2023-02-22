我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／她活到122歲...專家總結這3點延壽關鍵

2/28全國煎餅日 到IHOP連鎖餐廳免費吃煎餅去

愛奇藝首次全年營運獲利 會員數增至1.2億

記者葉文義／即時報導
中國最大的影音串流平台愛奇藝首次實現全年營運盈利。(新華網)
中國最大的影音串流平台愛奇藝首次實現全年營運盈利。(新華網)

中國最大的影音串流平台愛奇藝22日發布去（2022）年未經審計的第4季和全年財報。資料顯示，愛奇藝去年全年總營收人民幣290億元，經調整後（指 non-GAAP )的營業利益為人民幣22億元，營業利潤率7％，首次實現全年營運獲利。

愛奇藝去年第4季營收人民幣76億元，其中第4季獲利人民幣9.79億元，較上季的人民幣5.24 億元大幅增長。

截至2022年第4季，愛奇藝已連續四季營運獲利，營業利潤率連續五季增長，遠超年初制定的目標。

具體到各業務收入，愛奇藝第4季線上廣告業務營收人民幣16億元，季增25%。全年線上廣告營收53億元。

會員收入和廣告收入之外，愛奇藝在去年第4季內容發行營收人民幣6.35億元，全年內容發行營收總計人民幣25 億元。第4季其他收入人民幣6.61億元，全年其他收入達人民幣35億元。

去年第4季愛奇藝會員服務營收人民幣47億元，年增15%。全年會員服務營收人民幣177億元，年增6%。

去年第4季愛奇藝日均訂閱會員數為1.12億，較上季度淨增 1,060萬，ARM（月度平均單會員收入）為人民幣14.17元。截至2022年 12月31日，愛奇藝會員數增至1.2億。

愛奇藝首席財務官汪駿表示，愛奇藝在多方面都創下了歷史紀錄：運營利潤率連續五季增長，運營現金流連續三季為正。「在過去的12個月裡，我們完成了三輪融資以消除債務壓力。」

汪駿還指，憑藉更健康的資產負債表和正向的現金流入能力，未來幾年管理層將能更專注於推動公司高品質增長。

愛奇藝創始人、首席執行官龔宇在致股東信中表示，「我們已成功轉型為一家能產出正向現金流入的企業。在第4季公司的運營現金流連續三季為正。我們也密切關注技術進步帶來的行業機遇，如人工智慧生成內容（AIGC）和其他創新技術」。

營收 利潤 融資

上一則

會俄羅斯外長 王毅談烏克蘭：尋找政治解決有效途徑

下一則

中外交部：請北約真正為世界和平穩定做點實事

延伸閱讀

迪士尼陷歧視風波？串流新作片名太像「Ching chong」

迪士尼陷歧視風波？串流新作片名太像「Ching chong」
張若昀獲封品質保證 化身古代「數學天才」查大明奇案

張若昀獲封品質保證 化身古代「數學天才」查大明奇案
李現霸氣問劉亦菲「能不能親？」 吻功封神衝熱搜

李現霸氣問劉亦菲「能不能親？」 吻功封神衝熱搜
投資人將回歸 線上廣告復甦

投資人將回歸 線上廣告復甦

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

2023-02-19 09:00
中國將仔細審查福特汽車公司（Ford Motor Co.）和中國電池製造巨頭寧德時代新能源科技股份有限公司的最新合約，以確保寧德的核心技術不致落入福特公司之手。路透

卡美國脖子 彭博：中國將審查寧德時代與福特合約

2023-02-17 12:31

超人氣

更多 >
躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉
紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車碾壓亡

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車碾壓亡
華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買
道指跌近700點 跌幅為今年最大

道指跌近700點 跌幅為今年最大
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相