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內蒙古一露天煤礦大面積坍塌 已致2死6傷53失聯

記者葉文義／即時報導
內蒙古一露天煤礦22日下午發生大面積坍塌，已致2死6傷53失聯。(新京報)
內蒙古一露天煤礦22日下午發生大面積坍塌，已致2死6傷53失聯。(新京報)

據央視報導，今（22）日下午13時許，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦發生大面積坍塌，現場造成多名作業人員和車輛被掩埋。截至目前，事故已造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。

中國國家主席習近平對內蒙古煤礦坍塌事故作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

今日晚間19點許，阿拉善盟委員會宣傳部發表聲明指出，新井煤業礦區發生了山體滑坡，目前有救援隊伍八支、救援人員334人，安全生產專家九名正在現場開展救援工作。已救出被困人員8人，其中6人已送往醫院救治，2人已無生命體徵。

中國商業查詢平台天眼查資訊顯示，新井煤業成立於1999年，原名為青銅峽市新井煤業有限公司。

2007年，阿拉善盟環保局批覆了《青銅峽市新井煤業有限公司青新一號井30萬噸/年煤礦改擴建項目環境影響報告表》，次年進行了環保驗收。2012年，經內蒙古自治區煤炭工業局批覆同意，這家公司由井工開採變更為90萬噸/年的露天開採。

據《中國環境報》2015年報導，因存在未批先建、未落實環評要求等問題，新井煤業還曾被責令停產。

據澎湃新聞，煤礦開採主要存在井下和露天兩種形式。露天煤礦是指由於地理變化沉積在地表或淺層的煤炭層，能通過露天的方式來直接採掘。多位煤炭行業分析師對界面新聞稱，一般而言，相比井下煤礦，露天礦發生的事故較少。

據《中國煤炭報》報導，內蒙古露天煤礦已占全自治區煤礦總數的47％，產能占比達46％。2017至2020年四年間，內蒙古露天煤礦共發生事故12起、死亡15人，分別占全自治區事故總量和死亡人數的24％和26％。

實際上，去年中國已發生多起露天煤礦坍塌事故。據中國國家礦山安全監察局官網，2022年7月23日，甘肅省白銀市景泰縣泓勝煤業有限責任公司發生邊坡坍塌事故，造成10人死亡、6人受傷；2022年10月3日12時，國能寶日希勒能源有限公司露天煤礦發生一起一般事故，造成1人死亡。

甘肅 習近平 分析師

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