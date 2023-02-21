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白紙運動秋後算帳 外媒指當局加強打壓女權

中央社台北21日電
中國北京民眾11月27日舉起白紙抗議防疫清零政策。（路透）
中國北京民眾11月27日舉起白紙抗議防疫清零政策。（路透）

中國去年11月底出現民間抗議清零防疫政策的「白紙運動」，多名參與活動者今年陸續被捕。外媒報導，被捕者有不少是受過良好教育的女性，當局的做法反映出近年對女權團體加強打壓。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，白紙運動中有數以千計的人在街頭集會，反對疫情封控政策，這種對中共及其領導人習近平的批評很罕見。

當時警方並未進行大規模拘留，卻在幾個月後開始拘捕行動。一家組織估計，已經有100多人身陷囹圄，BBC則核實了在北京被捕的12人姓名，其中至少有5人已被取保候審。在仍被拘留的人中，4名女性——曹芷馨、李思琪、李元婧和翟登蕊——已因「尋釁滋事」被正式批捕。

許多被捕者受過良好教育，其中一些人曾就讀於英國和美國的大學，他們的身分包括作家、記者、音樂家、教師和金融業專業人士。

北京的大多數被拘留者來自一個鬆散的群體，他們都熱愛藝術，經常在讀書會、電影放映會和沙龍上見面。其中許多人是女性，雖然這些人具有社會意識，但她們的朋友認為，她們並非活動人士，而是一群關注社會的年輕人，對人權和弱勢群體的權利感興趣。

去年11月27日，這個圈子裡的幾名女性參加了在北京亮馬河聚集、悼念新疆火災罹難者的活動，活動演變成一場人人舉起白紙的和平抗議。她們的友人說：「這個環境壓抑太久了。她們去的時候並不認為自己在參加一場運動。她們認為這只是一種情緒發洩的方式。」

據報導，警方曾詢問這些女性被捕者是不是女權主義者或參與過「女權活動」。中國當局對女權活動人士的打擊或審查近來愈演愈烈。

近年來，幾起備受關注的針對女性的暴力和性侵的案件在中國引發軒然大波，這一方面為女性權益爭取了輿論支持，另一方面也讓當局更為警惕。共青團中央去年曾在網路發文稱「極端女權已成網絡毒瘤」，結果引發爭議。

報導引述英國華威大學（The University of Warwick）研究中國性別權力關係的助理教授彭雨竹說：「維護『社會和諧』一直是政府的頭等要務，而女權運動一直被認為對整個政治體制穩定帶來威脅。」

北京 英國 白紙運動

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