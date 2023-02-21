班禪藏曆新年祝詞：要知恩感恩「愛戴人民領袖習近平」

11世班禪額爾德尼21的新年祝詞強調，要愛戴人民領袖習近平主席。（圖／截自中國西藏網）

目前正值藏曆水兔年新年期間，中國藏區民眾正在過新年假期，而班禪額爾德尼發表的新年致詞則強調，「要飲水思源」，今天的和平安寧生活，根本在於中共 總書記習近平 的領導和特殊關懷，「要知恩感恩，發自內心地擁護、忠誠、愛戴人民領袖習近平主席」。

中共官方最大設藏網站中國西藏網21日發布第11世班禪額爾德尼確吉傑布的藏曆新年祝詞影片，在分為漢語、藏語兩個版本的影片中，他指出2022年「光榮地列席了中國共產黨 的二十大開閉幕會」，對於大會結果，廣大藏傳佛教人士歡欣鼓舞。同年他也走訪了西藏很多基層農村，「西藏千百年來的絕對貧困問題得到歷史性消除，鄉親們為守護神聖國土、建設美好家園而自豪。宗教信仰自由和正常的宗教活動有效保障，僧尼的修行、生活條件極大改善」。

班禪說，「我們要飲水思源，懂得今天之所以享有和平安寧、越來越好的生活，根本在於以習近平同志為核心的黨中央堅強領導和特殊關懷。我們要知恩感恩，發自內心地擁護、忠誠、愛戴人民領袖習近平主席」。

他還指出，自己與藏傳佛教界人士交流探討，就藏傳佛教與社會主義社會相適應、為全面建設社會主義現代化新西藏作貢獻形成了很多共識。「廣大藏傳佛教界人士要致力於擁護中國共產黨的領導，維護國家統一和民族團結，履行愛國愛教、護國利民的莊嚴使命。這是作為釋迦牟尼佛陀的追隨者，利益眾生、利樂有情的正信修行，也是引領藏傳佛教健康傳承的光明前途」。

新的一年，他呼籲藏族民眾，孝敬好老人，教育好子女，涵養清正家風，護持家庭和睦；日日積德行善，種好心中福田，獲得如願善果。並留下一首詩，「願除苦良藥，一切安樂源，教法得護持，長久住世間」。