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中共二中全會 周日起召開3天

記者廖士鋒／即時報導
中共政治局21日開會，決議將召開二十屆二中全會。圖為中共總書記習近平(中)2022年底帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。（新華社）
中共政治局21日開會，決議將召開二十屆二中全會。圖為中共總書記習近平(中)2022年底帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。（新華社）

中共中央政治局昨召開會議，決定26至28日在北京召開中共20屆二中全會，全會將推薦中共新一屆國家機構領導人建議人選及審議「黨和國家機構改革方案」。

會議討論中共中央政治局向中央委員會作的工作報告；討論「黨和國家機構改革方案」稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請20屆二中全會審議。

據新華社報導，會議指出，中共20大對深化機構改革作出重要部署，必須以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以加強中共中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調。

會議並討論向第14屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選，與向政協第14屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選。

報導指出，確定將上述內容作為20屆二中全會的議題。

會議討論了中國國務院擬提請第14屆全國人民代表大會第一次會議審議的「政府工作報告」稿。

會議認為，過去一年是中共黨和國家歷史上極為重要的一年。召開中共20大，描繪了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖。

會議強調，今年是全面貫徹中共20大精神的開局之年。按照中央經濟工作會議部署，扎實推進「中國式現代化」，堅持穩中求進工作總基調。突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。著力擴大國內需求，更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險。

中共 20大 國務院

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