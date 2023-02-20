南海爭議 菲外長：中國騷擾、填海造陸已成日常

菲律賓外交部長馬納羅。Getty Images

菲律賓外交部長馬納羅出席慕尼黑安全會議期間表示，在馬尼拉看來，北京 在南海的騷擾或填海造陸行動已經成為日常，這是菲律賓和其他聲索南海主權的區域國家所面臨的挑戰。

18日在慕尼黑安全會議「捍衛聯合國 憲章和基於規則的國際秩序」小組討論中，主持人提問對菲律賓和中國在南海關係的評論，馬納羅（Enrique Manalo）發表上述說法。

馬納羅說：「南海仍有許多事件日復一日發生，至少在我們看來，騷擾和填海造陸事件每天都在發生。很多情況下，這使得菲律賓使用專屬經濟海域的權利持續被剝奪。」

他表示：「菲律賓和我們地區的其他國家面對的正是這些挑戰，尤其是那些聲索南海主權的國家。」

菲律賓新聞社（PNA）報導，今年以來，馬尼拉已向北京提出9次外交抗議，抗議內容包括菲律賓海巡隊13日指控中國海警日前在南海仁愛暗沙，2度以「軍事級雷射光」照射菲方船隻，並冒著碰撞風險駛入距菲國船艦僅約140公尺範圍，阻撓菲方補給行動。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）14日也召見中國大使，針對中方對菲國海巡隊和漁民「日益頻繁和激烈的行動表達嚴重關切」。

不過，馬納羅說，南海爭端不是菲中關係的全部。「情況非常複雜，菲律賓及區域其他國家跟中國在經濟和文化方面關係非常密切，因此情況變得更加複雜。」

馬納羅出席慕尼黑安全會議期間也與中國全國人民代表大會外事委員會副主任委員傅瑩會面。傅瑩曾任中國駐菲律賓大使。

馬納羅推文說，他與傅瑩針對愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）事件、如何強化菲中關係及管控兩國在印太地區海上分歧和區域安全挑戰等議題，進行「廣泛且坦誠的交流」。