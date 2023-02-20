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試管嬰兒出生8年後發現胚胎放錯 醫院勸養父要寬容豁達

世界新聞網╱即時報導
（Getty Images）
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60歲的陳冬養了8年的兒子跟自己和前妻均無血緣關係，兒子是兩人多年前在安徽某三甲醫院通過試管移植生下的；法院認定，醫院存在醫療過錯。

2020年，陳冬將兒子小軒從前妻王蕾那裡接到自己身邊。因為疫情，無法外出，父子倆終日相對時，陳冬越看越感覺兒子與自己和前妻都不太像。

「醫院把別人的胚胎放到我前妻肚子裡，她懷胎十月生下孩子，卻被動地成了代孕媽媽，我跟孩子甚至沒有任何關係。」陳冬說，他感覺天塌了，生活和生意都變得沒有意義，對安徽醫科大學第一附屬醫院提起了訴訟。

2022年11月，一審法院判定附屬醫院的診療、護理過程均存在過錯，附屬醫院對陳冬、王蕾主張的損害後果承擔100%的賠償責任，賠償各項損失64萬元人民幣(約合9.3萬美元)。

一審之後，陳冬要求附屬醫院查清楚小軒的親生父母是誰，以及自己的胚胎到哪裡去了、是否有他的孩子在世。 陳冬表示，賠償對自己沒有意義，他已經60歲，錯過了生育期。他想，如果他的孩子在世，兩家人可以相互知情、互不打擾，等孩子成年後再告訴他們。 「這兩個孩子萬一發生意外情況，需要親屬捐贈骨髓，我們可以有備無患。」

2月17日，附屬醫院生殖中心魏主任對陳冬表示，孩子實際是由陳冬和王蕾撫養長大，沒必要計較是否親生。 「人生就這幾十年，到最後就都豁達了。很多家庭抱養孩子，人家都很開心的。要是我有這樣一個孩子養這麼大了，我會很高興的。」醫院稱未找到兩人原胚胎及孩子親生父母，「已經反覆找過，但找不到，這是非常罕見的事件」。

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