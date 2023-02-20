我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市超人氣三明治 配料多是經典不敗秘訣

拜登離開基輔 結束逾5小時歷史性訪問

氣球事件未完結 中國發表「美國霸權」報告

中央社台北20日電
美中因偵察氣球事件而關係再度緊張之際，中國今天發表「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告。(路透)
美中因偵察氣球事件而關係再度緊張之際，中國今天發表「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告。(路透)

美中因偵察氣球事件而關係再度緊張之際，中國今天發表「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，聲稱揭露美國在政治、軍事、經濟、金融、科技及文化方面的霸權行為。

環球網今天引述報告聲稱，美國經歷兩次世界大戰和冷戰後，成為全球頭號強國，「更加肆無忌憚，粗暴干涉別國內政，謀求霸權、維護霸權、濫用霸權，大搞顛覆滲透，動輒發動戰爭，貽害國際社會」。

報告宣稱，美國「慣於打著民主、自由、人權的幌子，發動顏色革命甚至直接發動戰爭，又指美國大搞集團政治，挑動對立對抗」。

這項報告又說，美國「濫用出口管制，強推單邊制裁，將經濟金融霸權淪為地緣政治武器，在高科技領域大搞壟斷打壓，將科技問題政治化、武器化、意識形態化，阻止其他國家科技和經濟發展，包括追打具國際競爭力的中國高科技企業，已將1000多家中國企業列入各種制裁清單」。

報告聲稱，美國對生物技術、人工智慧等高端技術加強出口管制，嚴格投資審查，「打壓包括TikTok、微信等中國社交媒體應用程式，遊說荷蘭和日本限制對中國晶片和相關設備與技術出口，還在對中國科技人才政策採取雙重標準，針對部分高科技專業的中國留學生縮短簽證有效期限」。

報告表示，中國一貫反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對干涉別國內政，美國應該摒棄霸權。

中國留學生 微信 投資

上一則

中國網友抱怨戴Apple Watch「手凹了」皮膚科醫師這麼說

延伸閱讀

美國經濟不衰退 對金融市場反而是利空

美國經濟不衰退 對金融市場反而是利空
蘇利文：出發前幾小時 美國知會俄羅斯拜登訪烏計畫

蘇利文：出發前幾小時 美國知會俄羅斯拜登訪烏計畫
俄烏戰爭將滿周年 布林肯告誡中國勿介入

俄烏戰爭將滿周年 布林肯告誡中國勿介入
日媒民調 7成民眾支持自衛隊擊落外國偵察氣球

日媒民調 7成民眾支持自衛隊擊落外國偵察氣球

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15

超人氣

更多 >
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光