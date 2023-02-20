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中國駐日大使孔鉉佑將卸任 強調「互不構成威脅」共識

記者陳政錄／即時報導
中國駐日本大使孔鉉佑將卸任回國。（取自中國駐日本大使館官網）
中國駐日本大使孔鉉佑將卸任回國。（取自中國駐日本大使館官網）

在2月初傳出將離任回國訊息的中國駐日本大使孔鉉佑，據中國駐日本大使館官網20日發布訊息顯示，他近日已進行了辭行拜會，包括日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨首山口那津男、立憲民主黨黨首泉健太等日本朝野政黨主要負責人。孔鉉佑說，雙方應堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，共同致力於構建契合新時代要求中日關係。

據中國駐日大使官網，孔鉉佑在辭行拜會中，回顧了到任以來中日關係發展歷程，表示中日是近鄰和重要合作夥伴，邦交正常化以來兩國關係克服困難挑戰實現長足發展，交流合作持續深化，共同利益不斷擴大，為兩國乃至地區和平穩定作出積極貢獻。

孔鉉佑提到，今年是中日和平友好條約締結45周年，雙方應始終把握兩國關係和平共處、友好合作的正確方向，重溫條約精神，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，激發互動交流活力，挖掘合作共贏潛力，共同致力於構建契合新時代要求中日關係。

通報稱，孔鉉佑還於近日分別辭行拜會日本前首相福田康夫、自民黨前幹事長二階俊博、前眾議長、日本國際貿易促進協會會長河野洋平、日中協會會長野田毅等老朋友。

他說，當前中日關係機遇和挑戰並存，中方始終重視對日關係，願同日方共同努力，恪守中日四個政治文件精神，以兩國領導人重要共識為指引，用好今年中日和平友好條約締結45週年重要節點，進一步加強溝通交流，深化互利合作，妥處矛盾分歧，推動兩國關係行穩致遠。

孔鉉佑是2019年5月30日以中國駐日本大使身份抵日履新，他於1959年出生。

本月初，日本朝日新聞報導曾引述知情人士稱，孔鉉佑將於近日離任，這個月內將會返回中國，職缺將由日本工作經驗豐富的中國外交部部長助理吳江浩接任。

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