只因染粉色頭髮被網暴 上海女研究生罹憂鬱症後自殺

上海華東師範大學研究生鄭靈華染了粉紅色頭髮被網暴。（取材自環球人物）

中國網路暴力可怕，上海華東師範大學研究生鄭靈華只因染了粉紅色的頭髮而遭網路攻擊。導致這名女孩心靈受創得了嚴重的憂鬱症 ，網傳19日該女孩自殺身亡。

綜合錢江晚報、每日經濟新聞報導，這名24歲的杭州女孩鄭靈華，是浙江師範大學2022屆本科畢業生，因成績優異被保送至上海華東師範大學研究生。2022年7月她將頭髮染成粉紅色，稱希望畢業照上的自己能是明媚而鮮艷的。她還將研究生錄取通知書拿給病榻前最愛她的爺爺看，拍下了照片和影片發到社交平台留作紀念。

上海華東師範大學研究生鄭靈華把頭髮染成粉紅色，圖為她出席一項活動。（取材自環球人物）

報導稱，她以為這只是一次普通的分享，但第二天，她被私信「轟炸」了，並驚訝地發現：自己的照片被盜用，已在各個平台擴散。這些圖片和影片，給她帶來了很大困擾。各種不堪入目的評論接踵而至：有營銷號搬了她的圖，編出「專升本」的故事，賣起了課；有好事之人，說她是陪酒女、夜店舞女、不正經人、妖精、紅毛怪……還有人甚至攻擊她生病的爺爺，而這僅僅是因為她染了一頭粉紅色的頭髮。

鄭靈華去年7月接受採訪時表示，「這件事十分影響我的生活和學習，現在無論怎麼努力，學習效率已遠不如從前，情緒和精力都被這件事給打攪了。因為這個事，我現在憂鬱很嚴重，現在整晚整晚地睡不著覺，白天吃飯也沒有胃口，現在不敢去看一些經常登錄的社交媒體。我正在努力地調整，無論是通過看書進行自我調節，還是求助於專業的心理醫生。」

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與此同時，鄭靈華並沒有放棄維權，她把各個平台上的詛咒和辱罵用截屏或錄屏的方式保存下來，印成厚厚一本，在律師的幫助下，要求平台提供侵權人和網暴者的信息。當時她還表示，希望粉色頭髮能成為一種抵抗網絡暴力的象徵。

但不到一個月，她還是把頭髮染回黑色。她說她曾一度嘗試卸載各個APP，但被洶湧惡意淹沒的深夜裡，那些語氣尖銳、用詞粗俗而具有攻擊性的評論仍在她腦海裡盤旋。她每週需要心理醫生的幫助。她還用雅思課、健身 團課把自己的時間安排得滿滿的，努力尋求自救。

上海華東師範大學研究生鄭靈華被網暴後再將頭髮染回黑色。（取材自環球人物）

2022年9月份，鄭靈華開始研究生生活。她的家人表示，在她讀研之初，以為一切都在好轉，她能夠走出來去追逐自己的夢想。然而10月底，她的憂鬱症再次復發，不得不中止學業回到杭州治療。自此之後，鄭靈華情況越來越糟糕，她慢慢無法和身邊的人交流，吃藥後說話越來越困難，每天被消極想法圍繞，不想說任何話。「真的很對不起大家，真的沒有勇氣再走下去了。」她在寫給朋友小唯的信裡結尾處這樣寫道。

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2月19日下午，鄭靈華的朋友小唯在小紅書寫道：「我深深地感受到她的絕望和無助，憂鬱症沒有特效藥，我只能不斷地用言語去治癒她……疫情 開放後我想去找她，她住了院。後來有幾日沒有聯繫，我以為她出院後想斷開網絡世界清靜清靜，沒想到等來的是她父親的一通報喪電話……」。

報導稱，鄭靈華的一位高中摯友，確認消息屬實。靈華的大學學妹米米也表示：「我想大家不會拿這件事情開玩笑，當時（去年年底）我們給她發消息都沒回，可能真的扛不住了。」

網友留言評論，「這麼好的女孩就這麼走了，太可惜了，大家嘴下積點德吧」；「。自己的自由，染個頭髮都大驚小怪，有意思嗎？」「還有網友建議網暴入法，網路就是一個法外之地」。