不服酒駕被查 江西1車主持刀刺死3警察

江西發生一起酒駕不服取締，車主持刀刺死三名交通警察的慘案。圖為示意圖，非當事人。（影片截圖）

江西發生一起酒駕不服取締，車主持刀刺死三名交通警察 的慘案。江西萍鄉上栗縣官方披露，17日晚上，上栗縣交警大隊在縣城查酒駕時，一名車主因無證駕駛、酒駕被查，持刀將兩名民警及一名輔警刺傷，三人搶救無效因公殉職。

新華網報導，上栗縣官方通報稱，交警何明樹、李兵與輔警李榮強17日依法查處了黃某某無證駕駛、酒駕違法行為。事後，黃某某帶刀折返現場，趁執法人員轉換執法地點不備之際，突然持刀襲擊。何明樹、李兵、李榮強三人與其展開搏鬥中不幸負重傷，經送醫院搶救無效犧牲。疑犯黃某約40多歲，事發當晚駕駛電單車，已被公安 機關刑事拘留。

另據華商報報導，一名知情人士表示，上栗縣交警當天在縣城勝利路南橋頭查酒駕，大約在晚上8點半左右，攔了一輛摩托車，車主說要去做事，交警就是不肯放行。知情人士透露，據說摩托車主事後到了水果店拿了一把刀，一氣之下連刺三名交警，有一名交警當場身亡，有兩人是送到醫院搶救不治。

另有一說指，該車主不服，買了傢伙尾隨，背後衝上去。另有人透露，摩托車主被查後不服氣，在交警下班後從背後襲擊。

網友指，車主持刀一次刺殺三警還是很駭人，建議招聘警察時，不能只看筆試分數，格鬥、逃跑都要加強。