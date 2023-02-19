安徽教師稱「留美人上人」 學生搶麥：為中華崛起讀書

高校教師陳宏友（右，紅衣者）在廬江縣一中學演講時，因宣揚崇洋媚外遭轟下台 。（影片截圖）

安徽省屬高校教師前日在廬江縣一間中學演講時，因疑似內容不當，致有學生登台搶麥克風並將其趕下講台。其後，合肥市立即責令廬江縣成立調查組，就該中學把關不嚴，予以調查問責。教育 主管部門則責成演講教師所在高校調查。

澎湃新聞報導，19日上午，一則題為「合肥教育名師陳宏友講座中被學生轟下台」的短片在中國多個網絡平台流傳，據網帖稱，2月18日下午，合肥師範學院教師教育學院副教授陳宏友前往廬江中學發表感恩主題演講，陳宏友演講中稱「自己的兒子在美國留學後找美國女朋友，已經成為人上人了」；「成績好的人最好要找外國人結婚生子，因為這樣可以讓我們雜交出更好的精英」。

這些內容令一名學生上台反駁，該生從陳宏友手中搶走麥克風斥責「他眼中只有錢，崇洋媚外」，並高呼「我們學習是為了中華之崛起而讀書！」從而引發全場熱烈反響，聽眾隨後紛紛退場，講座也由此不歡而散。

來源：2125aa

公開資料顯示，陳宏友為合肥師範學院教師教育學院副教授，為安徽省中小學教師培訓專家庫特聘專家，還曾獲北京 師範大學榮譽校友、合肥「最受學生歡迎十佳教師」等榮譽。他已累計在合肥各中學進行超1000場的演講。

報導說，陳宏友事後回應稱，目前合肥師範學院黨委已注意到網絡上的相關輿情，按照學校要求，他已停課在家反省。

「我當時說到，同學們要通過自己的努力改變命運，走向全國、走向世界。」陳宏友說，這一表達引起了當時台下一位男生的不滿，便出現了視頻中的那一幕。