王毅慕尼黑會議談台灣 陸委會：悖離事實嚴正抗議

中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議針對台灣的發言，引發台灣陸委會嚴正抗議。(美聯社)

台灣陸委會今天發出聲明，對於中共 中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 在德國慕尼黑安全會議上提及「台灣自古就是中國的一部分」等言論表達嚴正抗議。

陸委會19日發出兩點聲明。第一，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」，此一企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會認同。中華民國 是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。

第二，慕尼黑安全會議宗旨是透過對話維護和平、防止衝突風險。在世界共同譴責俄羅斯發動對烏戰爭一周年之際，各方對維護台灣安全的關注及台方捍衛主權民主的意志更為升高。北京缺乏道德勇氣譴責俄國侵略，反將全球反對威權侵略擴張的「共識」視為「雙標」，只會加深國際社會質疑反對。

台陸委會強調，「我們再次呼籲中共當局調整對台脅迫思維，負責任地維護區域安全、務實理性改善兩岸關係」。

據中國外交部公布內容，王毅於當地時間18日在慕尼黑安全會議發表主旨講話後就台灣議題回答提問。

王毅表示，「台灣自古就是中國的一部分，從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，這就是台灣問題的真正現狀。想要改變這一現狀的不是我們，而是『台獨』分裂勢力」。

他說，維護台海和平必須堅決反對「台獨」，必須堅定奉行「一個中國原則」，這也是國際社會的「共識」。在烏克蘭問題上，各方強調要維護主權和領土完整；在「台灣問題」上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。